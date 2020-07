Polizisten brachten den 31-Jährigen nach dem Diebstahl in Duisburg in Untersuchungshaft.

Festnahme Supermarktdieb stiehlt in Duisburg-Neumühl 30 Getränkedosen

Duisburg. Ladendetektive haben in Duisburg-Neumühl einen Ladendieb gestoppt. Wegen eines alten Haftbefehls sitzt der 31-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Zwei Ladendetektive haben in Neumühl einen Supermarktdieb an der Flucht gehindert. Für den Mann ging es wegen eines alten Haftbefehls in Untersuchungshaft.

Laut Polizei beobachteten die Ladendetektive am Freitagmittag den 31-Jährigen dabei, wie er 30 Getränkedosen aus einem Supermarkt an der Holtener Straße stehlen wollte und stellten ihn zur Rede.

Polizei Duisburg findet Getränkedosen in Taschen eines 31-Jährigen

Seinen Fluchtversuch stoppten die beiden Männer, der 31-Jährige reagierte daraufhin aggressiv, war kaum zu beruhigen. Alarmierte Polizisten legten ihm Handschellen an und durchsuchten seine Taschen. Dort fanden sie neben der Getränkedosen auch ein Tütchen mit Marihuana.

Bei der Überprüfung seiner Personalien fiel außerdem auf, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegt. Die Einsatzkräfte brachten den 31-Jährigen ins Polizeigewahrsam und dann in die Untersuchungshaft. Er muss sich nun mit zwei neuen Verfahren gegen des Ladendiebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auseinandersetzen.