Supermarkt-Mitarbeiter überwältigen Ladendieb in Marxloh

Duisburg. Ein Ladendiebstahl in einem Marxloher Supermarkt ist ganz anders verlaufen, als vom Täter geplant. Er hatte nicht mit den Mitarbeitern gerechnet.

Ein Ladendiebstahl in Marxloh ist für den Täter ganz anders ausgegangen, als er es sich erhofft hatte. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, haben Mitarbeiter eines Supermarkts an der Weseler Straße den Dieb am Dienstagabend in flagranti erwischt.

Als eine 47 Jahre alte Angestellte und ihr Kollege (24) den Täter gegen 20.20 Uhr stoppen wollten, drohte er den beiden Prügel an. Der junge Supermarkt-Mitarbeiter überwältigte den gescheiterten Ladendieb und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Jetzt muss der 41-jährige Täter mit einer Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls rechnen.

