Supermarkt-Diebe schieben volle Einkaufswagen aus Discounter

Duisburg. Drei volle Einkaufswagen mit Diebesgut hat ein Trio aus einem Discounter in Duisburg-Kaßlerfeld geschoben. Zivile Fahnder kamen auf ihre Spur.

Die Polizei hat am Freitagabend in Duisburg drei Supermarkt-Diebe gefasst. Das Trio hatte zuvor in einem Discounter an der Straße Auf der Höhe in Kaßlerfeld zugeschlagen.

Ein Mitarbeiter rief dort um 19.45 Uhr die Polizei, nachdem eine 27-Jährige drei vollgepackte Einkaufswagen nach draußen geschoben hatte – ohne für die Ware darin zu bezahlen. Zwei männliche Komplizen (20 und 28 Jahre alt) assistierten ihr, indem sie den Schließmechanismus der Schiebetüren blockierten.

Polizei stellt Diebestrio in Duisburg-Ruhrort

Auf dem Parkplatz luden die Diebe ihre Beute in einen silbernen Seat. Als sich ein Kunde ihnen in den Weg stellte, fuhren sie mit dem Auto auf ihn zu. Der Mann konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Im Rahmen einer Fahndung stellten zivile Einsatzkräfte das Trio an der Harmoniestraße in Ruhrort. Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Beamten eine Wohnung vor Ort, entdeckten dort zahlreiche Kosmetikartikel und stellten die Beweismittel sicher.

Die Diebe müssen sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

