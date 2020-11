Superintendent Schneider verabschiedet sich mit Gottesdienst

Duisburg. Pfarrer und Superintendent Armin Schneider verabschiedet sich in den Ruhestand. Der Abschiedsgottesdienst wird auf Youtube übertragen.

Nach 16 Jahren verabschiedet sich Superintendent Pfarrer Armin Schneider am Samstag mit einem besonderen Gottesdienst in der Salvatorkirche am Burgplatz in den Ruhestand.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgen dabei allerdings für einen überschaubaren Teilnehmerkreis. Maximal 100 geladene Gäste können teilnehmen. Der Evangelische Kirchenkreis überträgt den Gottesdienst deshalb ab 17 Uhr auf seinem Youtube-Kanal „Evangelisch in Duisburg“ .

Schneider über Duisburg: „Hier bin ich zu Hause“

„Hier bin ich zu Hause“, sagt der im Raum Wetzlar geborene Armin Schneider über Duisburg . Nach seinem Theologie-Studium wurde der sympathische Schneider 1984 Hilfsprediger und ein Jahr später Pfarrer in Obermarxloh. 14 Jahre blieb er in der Gemeinde, dann wechselte er in die Krankenhausseelsorge, in der er auch in seiner gesamten Amtszeit als Superintendent tätig war – bis 2014 war Armin Schneider Krankenhausseelsorger am Evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord und am St. Johannes Hospital in Hamborn. Aktuell ist er es noch bis Ende November am Evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord und am Herzzentrum Duisburg tätig.

Auf einer Tagung des neu gegründeten Kirchenkreises wählten die Teilnehmer Armin Schneider im Jahr 2004 zum Superintendenten. 2012 wurde er in dem Amt, das er immer nebenamtliche ausführte, bestätigt.

Zu seinem Abschied wünscht sich der scheidende Superintendent keine Geschenke. Stattdessen bittet er um Spenden an die Kindernothilfe ( www.kindernothilfe.de , KD-Bank – IBAN DE92 3506 0190 0000 4545 40, Stichwort: Verabschiedung Superintendent Armin Schneider).