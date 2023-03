Super-Warnstreik am Montag: Auch Duisburgs DVG betroffen

Die DVG in Duisburg ist am Montag, 27. März, zum vierten Mal 2023 von einem ganztägigen Warnstreik betroffen.

Duisburg. Beim Warnstreik am Montag wird es für Pendler besonders schwierig: Auch die DVG wird wieder bestreikt. Aber erneut sollen sechs NE-Linien helfen.

Beim „Super-Warnstreik“ der Gewerkschaften am kommenden Montag werden die Busse und Bahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) zum vierten Mal seit dem 28. Februar ganztägig still stehen: Verdi hat die DVG-Belegschaft erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Wie beim Streik am 20. März wird die DVG jedoch zumindest wieder ganztägig Busse auf den sechs Strecken der Nachtexpresslinien (NE) fahren lassen können: Sie will „Fahrgästen, die zwingend auf den ÖPNV angewiesen sind, damit eine Möglichkeit bieten, trotz des Streiks von A nach B zu kommen.“ Die Nachtexpressbusse fahren ganztägig jede Stunde.

Streik am Montag in Duisburg: Sechs NE-Linien verkehren wieder ganztägig

So fährt beispielsweise der NE1 üblicherweise um 23.21 Uhr ab der Haltestelle „Buschhauser Straße“. Am kommenden Montag fährt der NE1 immer um 21 Minuten nach der vollen Stunde ab der Haltestelle „Buschhauser Straße“. Für die anderen Nachtexpresslinien und Bushaltestellen gilt diese Systematik genauso. Fahrpläne und Linienwege der Nachtexpressbusse gibt es auf dvg-duisburg.de. Die Abfahrtszeiten am Dienstag sollen Fahrgäste in der DVG-App und an den elektronischen Haltestellenanzeigern erfahren können, kündigt die DVG an.

VRR: Auch S-Bahnen und RE wohl betroffen

Das Unternehmen bittet die Fahrgäste zwar, sich um Alternativen wie Fahrgemeinschaften zu bemühen oder auf S-Bahnen und Regionalzüge auszuweichen. Allerdings beteiligt sich auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag am Streik – so dass wohl auch Regional- und S-Bahn-Verkehr an Rhein und Ruhr ausgebremst werden.

Auch das DVG-Kundencenter am Duisburger Hauptbahnhof bleibt am 27. März geschlossen.

