Süß, aber temperamentvoll: Zwergkaninchen im Doppelpack

Duisburg. Wer möchte zwei süßen, aber auch etwas temperamentvollen Zwergkaninchen ein neues Zuhause schenken? Das Tierheim freut sich über Interessenten.

Sie sind süß, lieb, aber auch neugierig und etwas temperamentvoll: Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für die beiden Zwergkaninchendamen Lavendel und Yuki. Sie verstehen sich super und sollen deshalb nicht getrennt werden.

Das Tierheim vermittelt Kaninchen nicht in die reine Käfighaltung, da dies zu Verhaltensstörungen und gesundheitlichen Problemen führe. Die Tiere seien gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft.

Wer sich für Lavendel und Yuki interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

