Die Kirchengemeinden lassen sich Weihnachten durch das Corona-Virus nicht nehmen: Akribisch haben sie Konzepte ausgearbeitet, um möglichst vielen Menschen die Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen. Hier gibt es eine Übersicht aller Weihnachtsmessen im Duisburger Süden – bei fast allen ist eine Anmeldung notwendig

Bissingheim

Die katholische Gemeinde feiert Weihnachten in und an der Kirche St. Raphael, Hermann-Grothe-Straße 52: Um 13.30 Uhr und 15 Uhr an Heiligabend finden zwei Kindergottesdienste statt, der erste für jüngere Kinder, der zweite für solche im dritten und vierten Schuljahr. Um 16.30 Uhr und 18 Uhr spendet die Gemeinde den Weihnachtssegen in der Kirche. Am 26. Dezember findet um 11.30 Uhr eine Messe statt. Anmeldungen bei Familie Heib unter 0203/723425.

Buchholz

Mit mehreren, halbstündigen Kurzandachten reagiert die Gemeinde Trinitatis auf die Corona-Pandemie. Um 11 und 12 Uhr findet in der Jesus-Christus-Kirche an der Arlberger Straße 10 eine Andacht im Stile eines Kindergottesdienstes statt, zwischen 14, 15 und 16 Uhr als Familiengottesdienst. Die Andacht um 17 und 18 Uhr wird als Christmette gehalten. Um 23 Uhr findet hier außerdem die Christmetten-Andacht statt. Eine Anmeldung ist zwingend notwendig: www.ekir.de/trinitatis-duisburg .

Der weihnachtliche Segen wird auch auf Schulhöfen oder Bolzplätzen verteilt. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Weihnachtlichen Segen hoch drei gibt es durch die katholische Gemeinde auf dem Schulhof Böhmer Straße, auf dem Innenhof des Caritas-Verbands Süd an der Angermunder Straße 32 sowie auf dem Bolzplatz an der Sterneckstraße. Die kurze Andacht findet jeweils um 15, 16 und 17 Uhr an Heiligabend statt. Um 22 Uhr folgt eine Messe in der Kirche St. Judas Thaddäus an der Münchener Straße 40a, jeweils um 10 Uhr beginnen die Gottesdienste an beiden Feiertagen. Für die Messen ist die Anmeldung im Pfarrbüro St. Judas Thaddäus ist erforderlich.

Die Neuapostolische Kirche in Buchholz, Sittardsberger Allee 252, erwartet im Durchschnitt rund 50 Gäste zu ihrem Gottesdienst am 25. Dezember um 10 Uhr. Sie alle sollen im Gemeindehaus Platz finden.

Großenbaum

Gleich fünf Gottesdienste veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Großenbaum-Rahm am heiligen Abend: Der Krabbelgottesdienst beginnt um 11 Uhr, um 15 Uhr folgt die Kinderweihnacht. Familiengottesdienst, Christvesper und Christmette folgen jeweils um 16.30 Uhr, 18 Uhr und 23 Uhr. Jede Messe dauert 30 Minuten und findet hinter der Versöhnungskirche an der Lauenburger Allee 19 statt. Anmeldungen ab dem 7. Dezember unter 0203/9356912, die Bestätigung muss mitgeführt werden.

Drei Mal spendet die katholische Gemeinde an Heiligabend den Weihnachtssegen: Das erste Mal um 14.30 Uhr für Kinder, um 16.30 Uhr und 18 Uhr auch für Erwachsene. Ort ist der Platz vor der Kirche St. Franziskus, Am Glockenturm 1. Um 22.30 Uhr findet eine Weihnachtsmesse in der Kirche statt, Besucher müssen sich vorab beim Pfarrbüro St. Judas Thaddäus anmelden.

Mündelheim

Ein evangelischer Gottesdienst findet am 1. Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr in der katholischen Kirche statt.

Die Gemeinde St. Dionysius empfängt Gläubige an Heiligabend um 15 Uhr und 16.30 Uhr zu einem Weihnachtssegen in der Kirche, Uerdinger Straße 183a. Hierfür ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro St. Judas Thaddäus notwendig, anders als bei der Weihnachtsmesse, die um 18.15 Uhr hinter dem Gotteshaus beginnt. Am 1. Weihnachtstag findet um 11 Uhr ein weiterer Gottesdienst mit Voranmeldung statt.

Rahm

An der katholischen Kirche St. Hubertus, Am Rahmer Bach 18, spenden die Gemeindemitglieder an Heiligabend um 14, 15 und 16 Uhr den Weihnachtssegen für Kinder bis sechs Jahre. Um 18 Uhr findet die Weihnachtsmesse statt. Hierfür ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro St. Judas Thaddäus vonnöten, ebenso wie für die Gottesdienste an den beiden Feiertagen, die jeweils um 11.30 Uhr beginnen.

Dreimal Weihnachtssegen für Kinder gibt es an Heiligabend in Rahm. Foto: Christoph Wojtyczka

Serm

In der Kirche Herz-Jesu, Dorfstraße 119, verteilen die Sermer Katholiken an Heiligabend um 11 und 14 Uhr den Weihnachtssegen an Kinder. Dafür ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro St. Judas Thaddäus erforderlich. Weiter geht’s um 16.15 Uhr mit einem Gottesdienst vor der Kirche. Am 2. Weihnachtsfeiertag findet für alle Besucher mit Anmeldung eine Messe statt, Beginn ist um 10 Uhr.

Huckingen

Im evangelischen Gemeindezentrum Huckingen, Angerhauser Straße 91, feiert die Auferstehungsgemeinde Duisburg-Süd an Heiligabend im 14 Uhr einen Kindergottesdienst, um 15.30 Uhr soll ein Familiengottesdienst stattfinden. Gegebenenfalls wird er nach draußen verlegt, um die Kirche zu lüften – dieser Plan steht noch nicht fest. Um 17.30 Uhr beginnt die Christvesper statt. Über Anmeldemöglichkeiten entscheidet die Gemeinde erst am 8. Dezember.

Die katholische Gemeinde in Huckingen spendet an Heiligabend zwei Mal einen Weihnachtssegen: Das erste Mal um 16 Uhr an dem Platz an der Ecke Dauner Straße/Bitburger Straße, das zweite Mal um 17 Uhr am Schützenplatz Im Ährenfeld. Um 20 Uhr beginnt eine Messe in der Kirche St. Peter und Paul, Albertus-Magnus-Straße 7. Eine weitere gibt es am zweiten Feiertag um 11.30 Uhr. Für beide Messen ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro St. Judas Thaddäus erforderlich.

Ungelsheim

Die evangelische Auferstehungsgemeinde Duisburg-Süd bringt an Heiligabend Leben in die Ungelsheimer Kirche an der Blankenburger Straße 103: Um 14 Uhr erwartet sie Familien mit Kleinkindern zu einem Gottesdienst, um 17.30 Uhr findet die Christvesper statt, um 22.30 Uhr die Christmette. Bis zu 120 Menschen dürfen jeweils kommen, ob sie sich anmelden müssen, steht erst nach dem 8. Dezember fest.

Katholiken wie Protestanten können die ökumenische Christvesper im Karl-Harzig-Park an der Goslarer Straße besuchen, sie findet am 24. Dezember um 16 Uhr statt. Katholische Messen finden zudem gegenüber des Parks in der Kirche statt, am 25. und 26. Dezember um 10 Uhr. Hierfür ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro St. Judas Thaddäus erforderlich.

Wanheim

Die evangelische Gemeinde in Wanheim feiert an Heiligabend drei Gottesdienste in ihrer Kirche an der Friemersheimer Straße 49. Sie finden um 14.45 Uhr, 16.15 Uhr und 17.30 Uhr statt. Zugelassen sind jeweils 120 Besucher. Anmelden können sie sich ab dem 7. Dezember, für den ersten Gottesdienst bei Regina Schroer, 0203/771321, für den zweiten bei Frank-Michael Rich, 0203/709227, für den dritten bei Ute Theisen, 0203/702284. Am 1. Weihnachtsfeiertag beginnt um 10 Uhr ein Abendmahlgottesdienst in der Kirche, Anmeldungen bei Regina Schroer.

Die Wanheimer Katholiken veranstalten an Heiligabend eine Segnung vor der Kirche an der Molbergstraße 10. Am ersten Feiertag findet um 11.30 Uhr eine Messe statt. Hierfür ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro St. Judas Thaddäus erforderlich.

Die Neuapostolische Kirche in Wanheim, Steinbrinkstraße 131, feiert Weihnachten mit einem Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag. Er beginnt um 10 Uhr. Zugelassen sind maximal 30 Besucher, eine Anmeldung per Mail an info@nak-wanheim.de ist zwingend notwendig.

Wedau

Mit mehreren, halbstündigen Kurzandachten reagiert die Gemeinde Trinitatis auf die Corona-Pandemie. Um 11 und 12 Uhr findet in der Kirche Am See eine Andacht im Stile eines Kindergottesdienstes statt, zwischen 14, 15 und 16 Uhr als Familiengottesdienst. Die Andacht um 17 und 18 Uhr wird als Christmette gehalten. Die Christnacht findet um 23 Uhr in der Buchholzer Kirche statt. Eine Anmeldung ist zwingend notwendig: www.ekir.de/trinitatis-duisburg

Den Weihnachtssegen spenden die Katholiken an Heiligabend um 16 Uhr vor der Kirche am Kalkweg 189, eine Messe findet um 18.30 Uhr statt. Eine weitere Messe gibt es am 25. Dezember um 11.30 Uhr. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro St. Judas Thaddäus erforderlich.

