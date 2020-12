Weihnachtsbraten: Fleisch aus Duisburger Süden ist begehrt

Duisburg-Süd. Wer frisches Fleisch aus der Region für den Weihnachtsbraten haben will, muss sich beeilen. Vieles im Duisburger Süden ist längst reserviert.

Gänsebraten, Rinderfilet, Rumpsteak oder Schlesische Weißwurst – Fleisch aus den Region für das Weihnachtsessen ist heiß begehrt. Die Redaktion hat sich umgehört, wo im Duisburger Süden noch vorbestellt werden kann.

Gänse vom Grindhof

Zeitlich eng wird es für die Feinschmecker, die zum festlichen Weihnachtsessen eine Gans vom Grindhof bevorzugen. Die sind nach wie vor heiß begehrt. Marita Mosch muss sich erst noch einen genauen Überblick verschaffen, aber über mangelnde Vorbestellungen für das Weihnachtsfest kann die „Gänseverantwortliche“ vom Mündelheimer Bauernhof, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Reinhard betreibt, nun wirklich nicht klagen.

Corona hält die Stammkunden jedenfalls nicht davon ab, sich das Weihnachtsfest mit einer Gans kulinarisch zu verschönern. „Die Bestellungen gingen sogar früher rein als sonst, wer noch eine der rund 450 Gänse ordern möchte, sollte sich ranhalten“, empfiehlt Marita Mosch. Den Grund für die in diesem Jahr besonders starke Nachfrage glaubt sie auch zu kennen: „Da die Restaurants auch noch zum Fest geschlossen sind, machen viele es sich zuhause gemütlich. Und da gehört oftmals der Gänsebraten einfach dazu. Man sollte sich aber schnell entscheiden. Marita Mosch: „Anfang Dezember werden wir vermutlich ausverkauft sein, dann müssen wir die Liste schließen.“

Metzgerei Scheuten

Vorbereitung für den Weihnachtsbraten in der Metzgerei Scheuten. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Das Angebot der Metzgerei Scheuten ist nicht nur in der Vorweihnachtszeit vielfältig. Das wissen die Stammkunden, egal ob sie ihr Fleisch direkt im Laden an der Düsseldorfer Landstraße 36 kaufen oder auf den zahlreichen Wochenmärkten, auf denen die Marktstände der Traditionsmetzgerei ständig präsent sind. Firmenchef Franz-Josef Scheuten (71) packt immer noch selbst mit an, achtet darauf, dass nur beste Qualität über die Theke geht.

Scheuten lässt auf einem Privatschlachthof in der Nähe schlachten, zerteilt die großen Stücke dann in seiner Metzgerei. Die Rinder kommen von einem Hof aus Hamminkeln, Lammfleisch direkt von einer Schäferei aus dem Düsseldorfer Norden. Das Schweinefleisch stammt auch aus der Region, und wer gerne Sauerbraten vom Pferd essen möchte, für den ist die Metzgerei Scheuten die richtige Adresse. „Größere Mengen sollte man auf jeden Fall vorbestellen, nur in der letzten Woche vor Weihnachten geht nichts mehr“, erläutert der vielfach ausgezeichnete Metzgermeister.

Metzgerei Weller

Michael Weller fertigt in der fünften Generation die Spezialität Schlesische Weihnachtsbratwürste an. Schlachten lässt er seine Rinder in Dinslaken. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Qualitätsbewusste Kunden haben immer schon die Buchholzer Metzgerei Weller (Kufsteiner Straße 36) auf dem Zettel. Auch Metzgermeister Thomas Weller bietet Fleischprodukte aus der näheren Umgebung an. In Hiesfeld hält er sich bei einem Züchter sogar eine eigene kleine Rinderherde, im benachbarten Dinslaken lässt er schlachten.

Der persönliche Kontakt zu Züchter und Schlachter ist ihm sehr wichtig: „Vertrauen ist in dem Geschäft ein entscheidender Faktor.“ Weller hat ausgemacht, dass in diesem Jahr für die Festtage Ochsenbäckchen und die gute alte Rinderroulade besonders gefragt sind. „Aber auch Gans und Pute werden wie in jedem Jahr verstärkt nachgefragt“, erklärt der Buchholzer. Bis zum 15. Dezember sollte man für das Weihnachtsfest vorbestellen, um auf der sicheren Seite zu sein. Eine ganz besondere Spezialität wird auch in diesem Jahr wieder heiß begehrt sein. „Unsere Schlesische Weißwurst ist ein absolutes Highlight“, erklärt Weller nicht ohne Stolz. 150 Kilo davon werden am Ende davon über die Ladentheke gegangen sein. Und wer seinen Weihnachtsbraten ohne viel häusliche Arbeit genießen möchte, kann aus vier Menüs auswählen, die die Metzgerei abholbereit anbietet.

Fleisch vom Holtumer Landhof

Wer nicht rechtzeitig vorbestellt hat, muss in diesem Jahr auf jeden Fall auf saftige Rumpsteaks, Rinderfilets oder einen schmackhaften Braten vom Holtumer Landhof verzichten. „Manche Stammkunden bestellen schon ab Mitte September“, erklärt Bernadette Greilich, die 2012 zusammen mit ihrem Ehemann Robert den elterlichen Hof in Serm um die Rindermast erweitert hat. Für das Weihnachtsgeschäft wurden drei Rinder geschlachtet (jedes Rind hat ca. 280 Kilo Schlachtgewicht), übers Jahr gesehen verlassen 52 Tiere den Hof in Richtung Schlachtbank. Fleischbestellungen für das neue Jahr sind ab Mitte Dezember wieder möglich. Informationen im Netz unter www.holtumerland.de .

