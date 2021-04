Bei beiden Unfällen in Duisburg-Wanheim mussten Verletzte behandelt werden.

Polizei Vier mal Totalschaden bei zwei Unfällen in Duisburg-Wanheim

Duisburg. Zwei Verletzte und vier Schrott-Kfz: Das ist die Bilanz zweier Unfälle in Wanheim. Beteiligt waren zwei Autos, ein Motorrad und ein Transporter.

Gleich vier Totalschäden gab es bei zwei Unfällen in Wanheim am Mittwoch, 28. April. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, mussten zwei Pkw, ein Transporter und ein Motorrad abgeschleppt werden. Die beiden Unfälle ereigneten sich zwar fast zur gleichen Zeit, aber an unterschiedlichen Straßen.

Um 17.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein 39-Jähriger mit seinem Transporter trotz roter Ampel in die Kreuzung Obere Kaiserswerther Straße/Neuenhofstraße fuhr. Dort stieß er mit dem Mercedes eines 30 Jahre alten Fahrers zusammen, der dabei verletzt wurde. Rettungssanitäter behandelten ihn vor Ort.

Etwa zur gleichen Zeit übersah ein Mercedes-Fahrer (32) beim Linksabbiegen von der Düsseldorfer Landstraße in die Cramer-Klett-Straße einen entgegenkommenden Motorradfahrer (54) und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.