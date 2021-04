Vandalismus: Sperrtor an illegalem B 288-Parkplatz zerstört

Das Sperrtor am illegalen Parkplatz an der B 288 in Duisburg wurde schwer beschädigt. Autofahrer missbrauchen den Stellplatz, um ins Landschaftsschutzgebiet der Rheinaue Mündelheim zu kommen.

Mündelheim. Ein Sperrtor blockiert seit einem halben Jahr einen illegalen Parkplatz an der B 288. Jetzt wurde es schwer beschädigt. Die Stadt sucht Zeugen.

Ein gutes halbes Jahr hat es gehalten, das Sperrtor an der Zufahrt zur Rheinaue Mündelheim an der B 288: Im September vergangenen Jahres hatte die Stadt Duisburg es installiert, um den dahinter befindlichen illegalen Parkplatz abzusperren. Am Sonntag, 11. April, wurde das Tor nach ihren Angaben so stark beschädigt, dass es teuer repariert werden muss. Das Umweltamt geht von Absicht aus.

Die Absperrung war errichtet worden, weil es beim verbotenen Abbiegen von der B 288 kurz hinter der Uerdinger Rheinbrücke auf den illegalen Parkplatz immer wieder zu Unfällen kam. Autofahrer und Autofahrerinnen missbrauchen den Stellplatz trotz des Verbots immer wieder, um ins Landschaftsschutzgebiet der Rheinaue zu fahren.

B 288-Schranke: Duisburg vermutet Absicht – Vandalismus-Zeugen gesucht

Das Umweltamt der Stadt Duisburg geht davon aus, dass das Tor absichtlich beschädigt wurde, und bittet etwaige Zeugen und Zeuginnen darum, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der E-Mail-Adresse unb@stadt-duisburg.de zu melden.

Entlang der Bundesstraße B 288 ist das Abstellen von Fahrzeugen verboten. Das gilt auch für den Kreuzungsbereich mit abzweigenden Baustraßen.