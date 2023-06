Autounfall in Duisburg: Frau schwer verletzt – Notoperation

Nach einem schweren Autounfall am späten Freitagabend war die Unfallstelle in Duisburg-Bissingheim stundenlang gesperrt.

Duisburg. Zwei Autos sind am späten Freitagabend in Duisburg-Bissingheim frontal zusammengeprallt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den schweren Unfall.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am späten Freitagabend, 2. Juni, in Bissingheim gekommen. Die Polizei Duisburg sucht jetzt Zeugen für den Frontalzusammenstoß zweier Autos. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 42-Jährige abends gegen 22.25 Uhr mit ihrem Peugeot den Worringer Weg in Richtung Mülheim entlang. In Höhe des Worringer Reitweges soll sie einer Fußgängergruppe ausgewichen sein, die in dem dichtbewaldeten Gebiet im Dunkeln auf der Fahrbahn lief. Bei diesem Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW.

Bei dieser Kollision wurde die BMW-Fahrerin (53) schwer verletzt und in ihrem Auto eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt konnte die Verletzte nach rund 45 Minuten von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Hierfür musste das Wagendach abgetrennt werden. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus, wo sie nach einer Notoperation stationär bleiben musste.

Die Peugeot-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie wurden teils mit einem Kran geborgen und dann abgeschleppt. Die Unfallstelle war für die Rettungsmaßnahme, die Unfallaufnahme und für Reinigungsarbeiten für rund drei Stunden gesperrt.

Polizei Duisburg sucht Fußgängergruppe als Zeugen des schweren Autounfalls

Ein weiterer Autofahrer hatte die Fußgängergruppe nach dem Verkehrsunfall gebeten zu bleiben. Das taten die Gruppenmitglieder aber nicht, so dass die Polizisten sie nicht mehr an Unfallort antrafen. Diese Fußgänger werden nun als Zeugen gesucht. Die Polizei bittet sie, sich zu melden (0203 2800).

Derzeit ermittelt die Polizei die Unfallursache. Dabei prüft sie nach eigenen Angaben, ob die 42-jährige Peugeot-Fahrerin zu schnell fuhr. Außerdem wurden die Handys der beiden beteiligten Autofahrerinnen sichergestellt; so wird überprüft, ob sie unerlaubt ihr Telefon benutzt haben und dadurch abgelenkt waren.

