Unfall an der A59: Betrunkener Autofahrer rammt Ampelmast

Duisburg. Obwohl er betrunken war, ist ein 28-Jähriger auf der A59 gefahren. Als er in Duisburg-Großenbaum abfuhr, prallte er gegen einen Ampelmast.

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag, 3. Juni, auf der A59 unterwegs gewesen und hat anschließend in Großenbaum einen Unfall gebaut. Wie die Polizei Duisburg am Sonntagmorgen mitteilt, fuhr der 28-Jährige zunächst nachts gegen 3.30 Uhr in einem BMW auf der Autobahn 59 in Richtung Düsseldorf. Als er an der Ausfahrt Großenbaum abfuhr, wollte er nach links in den Altenbrucher Damm einbiegen. Dabei kam er aber von der Straße ab und prallte gegen einen Ampelmast.

Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden; der Ampelmast musste ausgetauscht werden, der Wagen wurde abgeschleppt.

Als Polizisten die Fahrtüchtigkeit des Verletzten überprüften, stellten sie fest, dass er „erheblich unter Alkoholeinfluss stand“. Die Polizei ließ ihm später auf der Wache eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmte seinen Führerschein.

