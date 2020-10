Der Steinhof versucht der Corona-Pandemie zu trotzen: Gemäß der aktuellen Auflagen darf der Steinhof maximal ein Fünftel der möglichen Gäste empfangen, in Zahlen sind das 133. Das Konzert von Kim Merz am 28. Oktober ist deswegen auf kommendes Jahr verschoben worden. Alle übrigen Konzerte in der Übersicht:

Still Collins begeistern mit den Klassikern von Phil Collins und Genesis

„In The Air Tonight“ und „Land Of Confusion“ gibt es am Freitag, 6. November, mit Still Collins. Seit über 25 Jahren covert die Gruppe Stücke von Phil Collins und Genesis. Im Steinhof blicken sie auf die musikalische Palette ihres Gesamtwerks zurück. Sie versprechen eine ausgefeilte Lichtshow, Choreographien und viel buntes Treiben auf der Bühne. Los geht es um 20 Uhr, die Karten kosten im Vorverkauf 24,50 Euro, an der Abendkasse 28 Euro.

Zwei mal drei gibt eins: Akustisches Sextett Beautiful Nova

Die Unplugged-Gruppe Beautiful Nova besteht aus den Bands Small Is Beautiful aus Essen und Trionova aus Duisburg. Gemeinsam spielen sie akustische Covermusik und begeistern mit mehrstimmigen Gesang. Wer dabei sein will, muss 17,50 Euro für den Eintritt auf den Tisch legen. Beginn: 19 Uhr.

Noch mal Genesis: Ex-Sänger Ray Wilson spielt Rock im Stile der 70er, 80er und 90er

Rock im Stile der 70er- bis 90er-Jahre bringt Ray Wilson, Ex-Sänger von Genesis, auf die Bühne. Er tritt am Samstag, 5. Dezember, im Steinhof auf. Der Schotte ist bekannt für seine charismatische Bühnenpräsenz und begeisternden Auftritte. Neben Genesis-Klassikern spielt er auch eigene Songs. Beginn ist um 20 Uhr, Karten sind im Vorverkauf ab 29,50 Euro zu haben.

Authentische Interpretation der Songs der Bee Gees bei Night Fever

Akustisch geht es auch bei Night Fever zu, die am Samstag, 12. Dezember, die Songs der Bee Gees präsentieren. Aber nicht nur: Wohlwissend, dass die Briten keine Songs mehr schreiben können, begannen sie, auch eigene Lieder zu komponieren. Beginn ist um 20 Uhr, die Karten kosten 33,50 Euro.

Guildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe spielen Weihnachtskonzert

Guildo hat Euch lieb! Und trägt deswegen am Sonntag, 13. Dezember, mit seiner Band, den Orthopädischen Strümpfen, allerlei Weihnachtliches vor. Es wird serviert: Traditionelles adventliches Liedgut, gepaart mit textlich verweihnachtlichen Rock- und Pop-Klassikern, festlich garniert mit den Schlagersahnehäubchen der 70er Jahre. Wer Guildo Horns komödiantisches Talent kennt, weiß um den Humorfaktor dieses Abends. Beginn ist um 19 Uhr, die Karten sind für 29 Euro erhältlich.

Weihnachtliches Affentheater bei Herbert Knebel

Weihnachtlichen Rock gibt es am vierten Adventswochenende, 19. und 20. Dezember, bei Herbert Knebels Affentheater. Dann spielt das Kabarett-Quartett ganz ohne Hornbrillen, Kappen, Perücken und Hosenträger. Ein Abend, der Musik und Komik verspricht. Beginn ist am Samstag um 20 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr. Die Karten sind ab 27 Euro im Vorverkauf zu haben.

Unter allen Lesern verlost der Steinhof zweimal zwei Karten für das Konzert von Ray Wilson am 5. Dezember. Wer gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail an kontakt@steinhof-duisburg.de mit dem Stichwort „WAZ Duisburg“. Der Erste, der sich meldet, gewinnt die beiden Karten. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Die Karten werden in der Geschäftsstelle oder an der Abendkasse hinterlegt.

Karten sind auf steinhof-duisburg.de sowie in der Geschäftsstelle, Düsseldorfer Landstraße 347, erhältlich. Die Öffnungszeiten: freitags von 12 bis 18 Uhr; montags, dienstags und donnerstags nur telefonisch von 9 bis 12 Uhr: 0203 72 9999 84. Bei allen Veranstaltungen wird es zwar eine Abendkasse geben,der Steinhof bittet dennoch darum, Karten im Vorverkauf zu erstehen.

