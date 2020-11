Auf welche Schule wechselt mein Kind nach der vierten Klasse? Welche Schulen und Schulformen gibt es, und wie unterscheiden sich die Schulen im Duisburger Süden? Diese Fragen werden eigentlich traditionell ab November bei den Tagen der offenen Tür der einzelnen Schulen beantwortet. Corona-bedingt können die Informationsveranstaltungen jedoch nicht stattfinden, also haben sich die Schulen andere Informationswege überlegt.

Virtueller Rundgang durch die Duisburger Sekundarschule Am Biegerpark

Im Duisburger Süden gibt es noch drei weiterführende Schulen: das Mannesmann-Gymnasium in Huckingen, die Gesamtschule Süd in Großenbaum und die Sekundarschule Am Biegerpark in Huckingen. „Uns war schon frühzeitig klar, dass es in diesem Jahr keinen traditionellen Tag der offenen Tür geben kann“, sagt Pavle Madzirov, Schulleiter der Sekundarschule Am Biegerpark. „Aber wir haben für die Eltern und Grundschüler etwas Besonderes vorbereitet.“ Ab Ende der Woche wird es auf der Internet-Seite der Sekundarschule Am Biegerpark einen virtuellen Rundgang durch die Schule geben. „Die Eltern können dann mit ihren Kindern durch die Schule laufen“, erklärt Madzirov. „Nur eben virtuell.“ An verschiedenen Stellen wird es Erklärvideos von Lehrern oder Schülern geben.

Bilinguale Profiklasse oder lieber Ganztagsunterricht? Naturwissenschaft oder Regelklasse? Kann ich mit meinem Freund aus der Grundschule in eine Klasse? Das Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium hat ebenfalls seine Internetseite mit vielen Informationen für die Viertklässler und Eltern ausgebaut. Neben ausführlichen Erklärungen zu den verschiedenen Schulschwerpunkten gibt es Erklärvideos und Eindrücke aus dem Unterricht. Das Informationsangebot wird immer wieder mit neuen Inhalten aktualisiert.

Video unter Corona-Bedingungen gedreht

An der Gesamtschule Süd in Großenbaum hätte der Tag der offenen Tür eigentlich am 16. Januar 2021 stattfinden sollen. Aber auch dort haben sich die Verantwortlichen um Schulleiterin Elke Bergers und Markus Reimers für ein virtuelles Angebot entschieden. Auf der Homepage der Schule wird es um den 18. November ein Video geben, dass den Schulalltag und die Besonderheiten wiedergibt. „Das Video ist erst in den letzten Tagen unter Corona-Bedingungen entstanden“, erklärt Markus Reimers, Abteilungsleiter der Unterstufe. „Zusätzlich wird es noch eine Art Power-Point-Präsentation auf unserer Homepage und einen Frage-und-Antwort-Katalog mit den gängigsten Fragen der Eltern geben.“ Wer dennoch Informationen benötigt, kann sich per E-Mail an die Schule wenden. „Das ist natürlich ein enormer Mehraufwand“, sagt Reimers, „aber es ist nun mal nicht anders zu regeln.“