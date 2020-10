Duisburg-Hüttenheim. Eine Einbahnstraße vor der Kita Am Förkelsgraben sei zu gefährlich für die Kinder, sagt die Stadt Duisburg. Und nennt weitere Gründe dagegen.

Die Stadt Duisburg reagiert auf die Vorschläge und Kritik der Kleingärtner und Anwohner. Sie verweist auf den Zweirichtungsverkehr der Zufahrtsstraße. Der Idee einer Einbahnstraße erteilt Sprecher Sebastian Hiedels jedoch eine Absage.

„Der Parkplatz, auf dem die Container stehen, ist ohnehin für Erholungssuchende angelegt gewesen und sollte nicht als Parkplatz vorrangig für die Kleingärtner dienen“, teilt er auf Anfrage mit – obwohl auch die Kleingärtner in ihren Parzellen nach Entspannung streben dürften. Das Schreiben der Eltern von 2019 habe man erhalten und beantwortet.

Fünf Ausweichbuchten auf 350 Metern sollen Verkehrsprobleme lösen

Die Kita solle nach wie vor über die 350 Meter lange Zufahrtsstraße angefahren werden. „Dort ist ein Zweirichtungsverkehr zugelassen. Für den Begegnungsverkehr gibt es auf dem Abschnitt fünf Ausweichbuchten. Entlang dieser Wegeverbindung wurde erst kürzlich das Grün zurückgeschnitten, so dass die dort vorhandenen Ausweichmöglichkeiten des Begegnungsverkehrs wieder genutzt werden können.“

Entlang des rund 40 Meter langen Teilstücks zwischen den beiden Kitas sei es möglich, entgegenkommenden Autos durch vorausschauendes Fahren sowie auf einer vorhandenen Einfahrt auszuweichen.

Weder Wendehammer noch Einbahnstraße: Verkehrliche Möglichkeiten „ausgeschöpft“

Die Idee, den dahinter liegenden Fußweg als Einbahnstraße ausweisen, habe man in der Vergangenheit bereits geprüft, aber wieder verworfen. Nicht nur die Ausweichbuchten an der Straße waren ein Grund, nach Ansicht der Stadt ist ein Durchgangsverkehr in eine Richtung gefährlicher für die Kinder als die Zwei-Wege-Lösung. „Außerdem sieht der Bebauungsplan eine Nutzung als Kleingartenanlage vor, wobei einige Hauptwege zur Begehung der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden sollen“, sagt Hiedels.

Auch sei es unmöglich, einen Wendehammer einzurichten: „Die verkehrlichen Möglichkeiten sind aufgrund der Nähe zum Landschaftsschutzgebiet komplett ausgeschöpft. Die 350 Meter lange Wegverbindung wird auf der einen Seite von den Kleingärten, auf der anderen Seite durch Bäume und weitere Vegetation gefasst. Zusätzliche Straßen oder ein Wendehammer im Schutzgebiet sind zudem nicht möglich“, so der Sprecher, der erneut auf den unerwarteten Anstieg der Geburtenzahlen in der Stadt verweist.