St. Martin im Duisburger Süden: Die Züge in der Übersicht

Duisburg-Süd. Im November ziehen die St. Martinszüge durch die Straßen im Duisburger Süden. Hier gibt es eine Übersicht über Daten und Treffpunkte aller Züge.

Nach den Herbstferien beginnt in den Grundschulen und Kindergärten traditionell wieder die Bastelzeit. Laternen in allen Farben und Formen werden für die St. Martinszüge gefertigt. Hier gibt es eine Übersicht, wann und wo im November die Kinder mit ihren bunten Laternen durch die Straßen im Duisburger Süden ziehen können.

Los geht es im Duisburger Süden mit den Zügen in Rahm und in Wedau. Die Grundschule Rahm veranstaltet ihren Zug durch den Stadtteil bereits am Freitag, 3. November. Beginn ist um 17.15 Uhr, das Ende auf dem Schulhof ist gegen 18.45 Uhr geplant. Der Zugweg: Schulhof, Am Knappert, Angermunder Straße, Walter-Schönheit-Straße, Wildfängerweg, Am Thelenbusch, Am Rahmer Bach, Angermunder Straße, Schulhof.

Martinszüge im Duisburger Süden 2023 zwischen 3. und 17. November

Ebenfalls am 3. November findet der Martinszug der GGS Am See in Wedau statt. Der Zug, den die Grundschule zusammen mit der Evangelischen Kita Fliederbusch und der Kita Zwergenland veranstaltet, startet auf dem Schulhof um 17 Uhr. Der Zugweg: Schulhof GGS, Am See, Zu den Eichen, Ulmenweg, Rüsternstraße, An den Platanen, über den Wedauer Markt, Heimweg, Am Fliederbusch, Am See, Schulhof Grundschule.

Keinen gemeinsamen, aber dafür zwei Martinszüge veranstalten die Grundschulen in Buchholz. Gab es im letzten Jahr noch Enttäuschung bei den Eltern und Kindern, veranstaltet die GGS Böhmer Straße in Buchholz am Montag, 6. November, einen großen Martinszug. Um 18 Uhr starten zunächst die Klassen 3 und 4 auf dem Schulhof und überqueren an der Ampel die Münchener Straße. Der weitere Zugweg: Münchener Straße, Düsseldorfer Landstraße, kurzer Zwischenstopp für drei Lieder am Seniorenzentrum „Haus am Biegerpark“, Krokusstraße, Gustavsburger Straße, Dahlienstraße, Angertaler Straße, Münchener Straße, Schulhof. Ab hier auch die Klassen 1 und 2: Böhmer Straße, Sudetenstraße, Grazer Straße, überqueren der Münchener Straße, Arlberger Straße, Kufsteiner Straße, Klagenfurter Straße, überqueren der Münchener Str. an der Ampel, Schulhof.

Der Martinszug der Grundschule Lauenburger Allee findet in diesem Jahr am 9. November statt. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Die katholische Grundschule Böhmer Straße zieht am Dienstag, 7. November, mit einem kleinen Umzug durch die Straßen in Buchholz. Los geht es um 17 Uhr auf dem Schulhof. Zugweg: Lindauer Straße, Sudetenstraße, Grazer Straße, Tiroler Straße, Passauer Straße, Sudetenstraße, Böhmer Straße, Schulhof.

Ebenfalls am Dienstag, 7. November, veranstaltet die GGS Hermann-Grothe-Straße, zusammen mit der Kita Hermann-Grothe-Straße den St. Martinszug. Die Kinder beginnen den Zug durch Bissingheim um 18 Uhr auf dem Schulhof. Zugweg: Dorfplatz, Am Brunnen, Vor dem Tore, Zum Holzenberg, Berglehne, Ellenberg, Hermann-Grothe-Straße, Schulhof. Die Tagesstättenkinder kommen an der Berglehne/Ecke Märchenweg dazu.

In Serm gibt es ein großes Feuer und die Mantelteilung auf dem Kirchplatz

Der St. Martinszug des TeilstandortsWaterbergpfad (ehemals Lüderitzallee) zieht am Dienstag, 7. November, durch Buchholz. Start ist um 17.30 Uhr auf dem Schulhof Waterbergpfad, Windhuker Pfad, Waterbergstraße, Windhuker Straße, Zimmerstraße, Lambarenestraße, Lüderitzallee, Windhuker Straße, Otawistraße, Swakopmunder Straße, Lüderitzallee, Windhuker Straße, Waterbergpfad, Schulhof.

In Huckingen ist St. Martin am Mittwoch, 8. November, unterwegs. Die Kinder der GGS Albert-Schweitzer-Straße beginnen um 17.45 Uhr mit dem Martinszug auf dem Schulhof. Zugweg: nach links in die Albert-Schweitzer-Straße, rechts Im Ährenfeld, rechts Am Bruchgraben, rechts Kaiserswerther Straße, links Im Ährenfeld, links Albert-Schweitzer-Straße, Schulhof.

Die GGS Lauenburger Allee in Großenbaum veranstaltet den St. Martinszug am Donnerstag, 9. November. Der Zugweg: Lauenburger Allee, Saarner Straße, Uhlenbroicher Weg, Lauenburger Allee, Schulhof. Beginn ist um 18 Uhr, das Ende ist für 19.15 Uhr geplant.

InMündelheim veranstaltet die GGS Im Reimel ihren Martinszug am Freitag, 10. November. Der Zug beginnt um 17.30 Uhr an der Schule. Zugweg: rechts in die Korbmacher Straße, rechts in die Uerdinger Straße, links im Bonnefeld, rechts in den Ehinger Berg, links in die Siedlerstraße, links auf die Uerdinger Straße, rechts in die Keglerstraße, links Beim Gansacker, rechts in die Korbmacher Straße, Schulhof.

Am Samstag, 11. November, steigt der St. Martinsumzug der Grundschule Serm, Teilstandort Am Lindentor, zusammen mit der Katholischen Kita Herz-Jesu. Beginn ist um 17 Uhr an Schule. Zugweg: Am Lindentor, Am Kollert, Zum Peschekamp, Dorfstraße, Am Rübenkamp, Am Lindentor, In der Donk Kirchplatz (inkl. Feuer und Mantelteilung). Ort der Auflösung: Kirchplatz Dorfstraße gegen 20 Uhr.

St. Martin reitet in Huckingen am 8. November durch den Stadtteil. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne wird am Mittwoch, 15. November, beim Martinszug der Grundschule Am Tollberg in Wanheim gesungen. Start ist um 17.30 Uhr. Zugweg in Wanheim: Schulhof Am Kreuzacker, Am Tollberg, Molbergstraße, Angertaler Straße, Peterstraße, Kaiserswerther Straße, Molbergstraße, Beim Görtzhof, Peterstraße, Am Kreuzacker, Am Tollberg, Schulhof.

In Großenbaum findet am Donnerstag, 16. November, der zweite St. Martinszug statt. Die Schülerinnen und Schüler der GGS Großenmbaumer Allee starten um 17.30 Uhr. Zugweg: Schulhof, Großenbaumer Allee, Zu den Wiesen, Zu den Tannen, Halt am Altenheim, Saarner Straße, Halt am Altenheim, Zu den Buchen, Zu den Wiesen, Großenbaumer Allee, Schulhof.

Den Abschluss der St. Martinszüge im Duisburger Süden bildet die Buchholzer Waldschule mit ihrem Umzug am Freitag, 17. November. Beginn in Buchholz ist um 17.45 Uhr. Zugweg: Schulhof, rechts in die Sterneckstraße, links in die Watzmannstraße, links der Watzmannstraße weiter folgend, links auf die Sittardsberger Allee, Schulhof.

