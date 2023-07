St. George’s School Duisburg: Feier zum 20-jährigen Bestehen

Sommerfest zum 20-jährigen Bestehen der St. George’s School in Duisburg-Ungelsheim.

Duisburg. Die St. George’s School in Duisburg feierte in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Los ging es 2002 mit 73 Schülern in Duisburg-Mitte.

Die St. George’s – die Britische Internationale Schule Düsseldorf Rhein-Ruhr – hat in diesem Sommer mit einem Jahr Verspätung ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. 2002 wurde die Schule Am Neuen Angerbach in Duisburg-Ungelsheim eröffnet.

1985 wurde die St. George’s School in Köln gegründet, 2002 folgte der Standort Duisburg

Seit der Gründung im Jahr 1985 durch Marietta Horton hat sich die St. George’s Schule enorm entwickelt. Zunächst startete die Schule mit einer kleinen Gruppe von 15 Schülern in Köln. Als Antwort auf den Bedarf an einem umfassenden internationalen Lehrplan erlangte die Schule schnell Anerkennung. Viele Eltern aus den verschiedensten Ländern interessierten sich für das Konzept der Schule.

Auf Anfrage der Stadt Duisburg im Jahr 2001 wagte Marietta Horton den ambitionierten Schritt, eine zweite Schule in der Birkenstraße 15 in Duisburg-Mitte zu gründen. Die bezaubernde braune Backsteinfassade der Schule, die an die magische Welt von „Harry Potter“ erinnert, begrüßte eine erste Kohorte von 73 Schülern und legte damit den Grundstein für das Wachstum.

Erinnerungsfotos auf dem Sommerfest der St. George’s School. 2002 wurde der Standort in Duisburg-Ungelsheim eröffnet. Heute besuchen mehr als 700 Schüler im Alter von 2 bis 18 Jahren die Schule. Foto: St. George’s

Im Jahr 2011 zog die Schule auf den neu erbauten Campus an der Straße Am Neuen Angerbach um. Dort präsentiert sie moderne Klassenzimmer und weitläufige Grünflächen. Der Campus wurde 2017 weiter ausgebaut und verfügt nun über eine hochmoderne Mehrzwecksporthalle und einen Fußballplatz. „Rückblickend bin ich stolz auf das, was wir in diesen 20 Jahren alles erreicht haben“, sagte die Schulleiterin.

Heute beherbergt die St. George’s Schule mehr als 700 Schüler im Alter von 2 bis 18 Jahren, wobei über 3.000 Schüler in den letzten 20 Jahren von der Bildungseinrichtung profitiert haben. Die Schule ist stolz auf ihr Lehrpersonal, bestehend aus über 400 Lehrern, von denen die meisten aus Großbritannien stammen und Wissen und Expertise vermitteln.

Gefeiert wurde im Rahmen eines Sommerfestes, zu dem Schüler, Familien, Lehrer, Alumni und Mitarbeiter der St. George’s zusammen gekommen waren. Ganz im britischen Stil bot das Fest eine Vielfalt an Spielen und Aktivitäten für alle Altersgruppen, darunter ein Fußballspiel zwischen Lehrern und Eltern, Auftritte der Schüler-Lehrer-Band, des Chors und talentierter Musiker. Es war ein Tag voller Lachen, Kameradschaft und Vorfreude auf die nächsten 20 Jahre.

