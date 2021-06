St.-Anna-Mitarbeiterinnen laufen gemeinsam gegen Brustkrebs

Duisburg-Süd. Mitarbeiterinnen des Brustzentrums der Helios St. Anna Klinik in Huckingen haben mit einem Lauf auf das Thema Brustkrebs aufmerksam gemacht.

Gemeinsam gegen Brustkrebs – so lautet schon seit mehreren Jahren das Motto der Mitarbeiterinnen der Helios St. Anna Klinik in Duisburg-Huckingen.

Nachdem in diesem Jahr bereits zum zweiten mal der „Muddy Angel Run“ Corona-bedingt ausgefallen ist, haben die engagierten Mitarbeiterinnen selbst einen Spendenlauf organisiert, um wieder in ihren pinken Shirts das Bewusstsein für Brustkrebs zu erhöhen. „Wir haben in diesem Jahr bei Oberbürgermeister Sören Link angefragt, ob wir den Lauf rauf zur Landmarke Tiger and Turtle machen dürfen“, sagt Helga Hamacher, Stillberaterin an der Helios St. Anna Klinik. Sie durften. Oben angekommen freuten sich die Läuferinnen auf eine Erfrischung der Cocktail Ambulanz.

Mitarbeiterinnen vom Helios St. Anna Krankenhaus und Oberbürgermeister Sören Link wollen auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Unterstützt wurden die „Anna Angels“ erstmalig von einer Läuferin des Duisburger Inner Wheel Clubs. Seit Jahren unterstützen die Damen Brustkrebspatientinnen mit ihren selbstgenähten Herzkissen. „Wir sind jede Woche, jeden Tag stolz auf die Frauen, die dem Krebs den Kampf ansagen, oft gewinnen, aber leider auch verlieren“, schreibt Sabrina Ostojic, ein laufender Anna Angel, nach dem Lauf auf Facebook.

Das Startgeld der „Anna Angels“ geht an die Rexrodt von Fircks Stiftung für krebskranke Mütter und ihre Kinder. Wenn jemand die Aktion ebenfalls unterstützen möchte, kann dies tun: IBAN: DE22 3007 0010 0325 3333 00 Stichwort: Anna Angels.

