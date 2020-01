Spenden für Hilfsprojekte

Die Sternsinger sind rund 300.000 Mädchen und Jungen, die sich rund um den Dreikönigstag in königlichen Gewändern auf den Weg machen, Gottes Segen zu den Menschen bringen und Geld für Kinder in Not sammeln.

Doch hinter dem Namen Sternsinger verbirgt sich auch ein Hilfswerk, das dafür Sorge trägt, dass die Spenden über Hilfsprojekte bedürftigen Kindern in der Welt zugute kommen. Partner dabei sind vor allem die Ortskirchen in Afrika, Asien, Ozeanien, Lateinamerika und außerdem im Vorderen Orient.

Mehr Informationen über die Sternsinger stehen im Netz www.sternsinger.de.