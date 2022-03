Spenden für die Ukraine: Umzugskartons dringend benötigt

Die Lager im Steinhof sind schon gut gefüllt. Jetzt werden noch Umzugskartons benötigt für den Transport der Spenden von Duisburg in die Ukraine.

Duisburg-Huckingen. Bei einer Aktion für die Ukraine im Steinhof sind in wenigen Stunden 20 Tonnen Spenden zusammen gekommen. Es werden dringend Kartons benötigt.

Seit Montag werden im Duisburger Steinhof zentral Hilfsgüter für die Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. Über 20 Tonnen sind in nur wenigen Stunden eingetroffen. Jetzt brauchen die Helfer und Helferinnen dringend noch Umzugskartons.

Schon am Mittwoch, 2. März, fahren sechs Lkw mit Anhängern in Richtung Polen. Organisiert wurde die Hilfsaktion in Zusammenarbeit mit der IG Metall.

Zudem werden noch Babynahrung, Powerbanks und Hygieneartikel benötigt. „Das Wichtigste sind jetzt aber Umzugskartons, damit wir die Sachen bis morgen ordentlich verpackt bekommen“, sagen die Helfer vor Ort am Dienstag.

Wer noch spontan helfen will, kann das tun: Bis 21 Uhr (1. März) werden noch freiwillige Helfer zum Packen im Huckinger Steinhof benötigt.

