So läuft die Prüfung

Für die Schulleitungsprüfung werden die Kandidaten bewertet in einer eigenen Unterrichtsstunde, in der pädagogischen und kollegialen Beratung eines Kollegen nach einer beobachteten Schulstunde, im Leiten einer Konferenz und in einem Fachgespräch mit der Schulaufsicht.

Dieses Vorgehen gilt für die Besetzung von Funktionsstellen innerhalb der erweiterten Schulleitung sowohl an Gesamtschulen als auch an Sekundar­schulen. Zusätzlich fließt ein Leistungsbericht der Schulleitung über den Zeitraum der vergangenen drei Jahre in die Bewertung ein.