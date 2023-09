Sermer Oktoberfest 2023: Hier gibt es noch Karten

Duisburg. Der Countdown für das 22. Sermer Oktoberfest läuft. Über 2000 Tickets sind bereits verkauft. Wann die Party startet und wo es noch Karten gibt.

Wenn der Schützenkönig und der Karnevalsprinz zusammen durchs Dorf laufen, dann ist Party angesagt: In Duisburg-Serm steigt am Samstag, 30. September, das traditionelle Oktoberfest – mit Lederhosen und Dirndl.

22. Oktoberfest in Duisburg-Serm: 2000 Karten bereits verkauft

Zum mittlerweile 22. Mal laden die Sermer Schützen zum blau-weißen Wiesn-Fest ins Festzelt auf dem Kasselle-Pitter-Platz. Was im Jahr 2000 als eine „eigentlich einmalige Sache“ veranstaltet wurde, ist aus dem Veranstaltungskalender im „Party-Dorf“ nicht mehr weg zu denken. „Bis auf die beiden Absagen aufgrund der Corona-Pandemie 2020 und 2021 wurde das Oktoberfest seitdem jedes Jahr gefeiert“, weiß Daniel Hammerschmidt, der seit zwei Jahren für die Organisation verantwortlich ist.

Live-Bands sorgen wieder für die passende Stimmung im Festzelt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

4000 Gäste passen in das blau-weiß geschmückte Festzelt, über 2.000 Karten sind bereits verkauft. „Wir rechnen am Samstag wieder mit rund 3000 Gästen“, so der Organisator. „Dann hat auch noch jeder Gast genug Platz, um ausgelassen zu feiern und zu tanzen. Auf der Tanzfläche oder auf den Bänken.“ Im ersten Jahr nach Corona waren es am Ende 3150 Festzeltbesucher.

Da in diesem Jahr im Vorverkauf noch nicht alle Tische reserviert wurden, können das spontanentschlossene Besucher auch noch am Samstag machen. Um 17 Uhr ist Einlass, um 18 Uhr erfolgt der Fassanstich. „So gegen kurz nach fünf treffen sich der Sermer Karnevalsprinz und der Sermer Schützenkönig an der Schenke und laufen dann gemeinsam zum Festzelt. Dann eröffnen die beiden unser Oktoberfest“, freut sich schon Daniel Hammerschmidt. „Standesgemäß begleitet vom Tambourcorps und einer Blaskapelle.“

Wenn es dann um kurz nach 18 Uhr heißt: „O’zapft is“, geht es mit der Wiesn-Band „Bayern Mafia“ los. Das Catering mit verschiedenen Foodtrucks kommt von Feinkost Kersten. Der Eintritt zur Wiesn-Gaudi kostet 10 Euro. Gefeiert wird bis Mitternacht.

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse

Karten gibt es in Serm in der Gaststätte Viet Serm, Dorfstraße 131, bei Bienen Lindner, Dorfstraße 73, in Mündelheim bei Lotto Toto Radtke, Zum Grind 57, in Ungelsheim im Ungelsheimer Treff, Sandmüllersweg 50, in Huckingen bei Buntstift, Düsseldorfer Landstraße 25 und La Fleur, Mündelheimer Straße 26, sowie in Buchholz in der Schuhmacherei Dietmar Penschek, Münchener Straße 84. Infos gibt es unter oktoberfest-serm.de.

