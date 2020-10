Schutzengelausstellung In der Pfarrkirche St. Ludger

Duisburg-Neudorf. In der Pfarrkirche St. Ludger werden Schutzengel ausgestellt und verkauft. Was es damit auf sich hat und wer dahintersteckt.

Ob aus Holz oder Stein, auf Karten gedruckt oder in einer Zigarrenkiste verpackt, in der Pfarrkirche St. Ludger in Neudorf können Besucher derzeit Schutzengel in den unterschiedlichsten Formen bestaunen und für einen guten Zweck erwerben.

Eingeleitet wurde die Ausstellung am Freitag mit dem Schutzengelfest der katholischen Kirche. „In dieser Zeit geht es um Schutzengel, die zwar nicht sichtbar sind, die wir aber trotzdem unterwegs oder zu Hause brauchen”, so Initiatorin und Ausstellerin Monika Felder-Seifert.

Neudorferin stellt Schutzengel in der Pfarrkirche St. Ludger aus

Die rund 200 Schutzengel, Karten und dekorierten Steine hat die 70-jährige Neudorferin selber gebastelt. Dazu hat sie auf Rohstoffe aus der Natur zurückgegriffen, wie etwa Treibholz von der Insel Norderney oder Steine vom Rheinufer. Ausgestellt und verkauft werden auch mit Serviettentechnik verzierte Steine, Lichttüten und dekorierte Zigarrenkisten. Da die Kunsthandwerkermärkte, auf denen Felder-Seifert bisher ihre handgemachten Kunstwerke verkauft hat, wegen Corona nicht stattfinden, findet ihre Ausstellung in diesem Jahr zum ersten Mal in der St. Ludger Kirche statt.

Erlöse aus dem Verkauf werden gespendet

Die Erlöse aus den verkauften Schutzengeln fließen dabei keineswegs in ihre eigene Tasche, sondern werden für einen guten Zweck gespendet. „Die Erlöse aus dem diesjährigen Verkauf gehen an das Kinder- und Jugendhospiz St. Raphael in Huckingen”, so Felder-Seifert. Und auch wenn die Besucher der Ausstellung nichts kaufen würden, stünde eine Spendenbox bereit. Bereits in den letzten Jahren, als sie die Schutzengel noch auf den Handwerkermärkten ausgestellt und verkauft hat, wurden die Erlöse gespendet. „Damit möchte ich mich etwas einbringen und auch etwas für andere Menschen tun.”

Deshalb hofft die Neudorferin, dass auch am nächsten Wochenende viele Leute in der Pfarrkirche St. Ludger vorbeischauen werden. „Zum Schutzengelfest hatten wir sogar Besucher, die extra aus Krefeld angereist sind.”

Die Ausstellung der Schutzengel in der Pfarrkirche St. Ludger läuft noch bis zum 11. Oktober. Geöffnet ist die Ausstellung am Freitag von 9.45 bis 12 Uhr, am Samstag zwischen 18.45 und 19.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 11 Uhr sowie von 12.15 bis 13 Uhr.