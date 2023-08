Schützen- und Volksfest startet mit Huckinger Nacht

Duisburg-Huckingen. Die Huckinger Schützen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft stehen in den Startlöchern für ihr Schützen- und Volksfest. Das Programm.

Die Huckinger Schützen stehen in den Startlöchern: Vom 25. bis 27. August findet das große Schützen-, Volks- und Heimatfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft auf dem Festplatz Im Ährenfeld statt.

Zu den Höhepunkten zählen die „Huckinger Nacht 6.0“ am Freitag, 25. August, mit der Partyband „Tante Käthe“, der große Festumzug am Samstag mit den amtierenden Majestäten sowie das Königsschießen am Sonntag. An allen Tagen findet die Kirmes auf dem Festplatz statt.

Ein Höhepunkt des Huckinger Schützenfests ist der Festumzug am Samstag durch den Duisburger Stadtteil. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Los geht das Schützenfest am Freitag um 17.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst in St. Peter und Paul. Um 18 Uhr setzt sich der Umzug zum Totengedenken und der Kranzniederlegung auf dem Huckinger Gemeindefriedhof in Bewegung. Die Majestäten ziehen um 19.15 Uhr ins Festzelt ein, denn um 19.30 Uhr startet die Band „Tante Käthe“, die Musik für eine Party-Nacht im Gepäck hat. Zu hören sind unter anderem Oldies, Charts, Kölsche Tön und Wiesn´n–Hits. Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro (zum Beispiel über die Ticket Hotline des Steinhofs), an der Abendkasse 13 Euro. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr.

Die Krönungsmesse der Majestäten beginnt am Samstag, 26. August, um 15.30 Uhr, in St. Peter und Paul. Um 16.20 Uhr startet das Platzkonzert vor der Kirche. Die Aufstellung zum Festumzug ist für 17 Uhr geplant (Start 17.15 Uhr). Der Zapfenstreich erfolgt gegen 18 Uhr an der evangelischen Kirche, Angerhauser Straße. Gegen 18.45 Uhr ist die Parade „Im Ährenfeld“ vor dem Schützenplatz vorgesehen. Zur Schützenparty spielt ab 19.30 Uhr die Band „Herzschlag“ auf. Die Majestäten werden um 21 Uhr mit einem Ehrentanz verabschiedet.

Am Sonntag, 27. August, treffen sich die Schützen im 9.45 Uhr am Steinhof, um die Majestäten abzuholen und zum Festplatz zu begleiten. Das Tell- und Schülerprinzenschießen mit Frühschoppen für die Bürgerschaft beginnt um 10.15 Uhr. Um 11 Uhr schließt sich das Schießen auf den Königs- und Prinzenvogel an. Erbsensuppe (auch zum Mitnehmen) gibt es in der Schießpause um 12.30 Uhr.

Die Proklamation der neuen Majestäten erfolgt gegen 15 Uhr. Sie werden in einer Andacht um 17.30 Uhr in St. Peter und Paul gesegnet. Der Festumzug mit Parade startet um 18 Uhr, der Krönungsball im Festzelt mit „DJ Stefan“ um 19.30 Uhr. Um 20.30 Uhr klingt das Schützenfest mit der Krönung der neuen Majestäten aus – alte und neue Majestäten werden zum Ehrentanz gebeten.

