Schnuppertag in neuer Tagespflege im Duisburger Süden

Duisburg-Rahm. Die neue Caritas-Tagespflege „Landleben“ bietet Schnuppertage an, um die Einrichtung kennenzulernen. Platz für insgesamt 19 Gäste.

Drei Wochen nach dem Start der neuen Tagespflege „Landleben“ der Caritas fand nun die offizielle Eröffnungsfeier statt.

Das ehemalige Gebäude der Reha-Einrichtung wurde in den letzten Monaten in den Innenräumen saniert und barrierefrei umgestaltet und auch der Außenbereich hat sich stark verändert. Eine Veranda vor dem Gebäude und eine große Terrasse zum Wald im hinteren Bereich wurden neu angelegt, ebenso ein großer Garten mit Erlebniselementen.

Ein besonderes Highlight ist der Ruheraum mit seinen bequemen Schlafsesseln, deren automatischer Kipp-Mechanismus bei der Eröffnung sofort von allen ausprobiert wurde, die einen Platz ergattern konnten. Neben einem speziellen Therapieraum gibt es zudem einen einladenden Aufenthaltsbereich für sämtliche Aktivitäten sowie einen mit Glasfront offen angrenzenden Speiseraum, wo Frühstück, Mittagessen und Kuchen serviert werden.

Die ersten Besucher haben sich in der Tagespflege inzwischen schon eingelebt und genießen tageweise ihre kleine Auszeit im Grünen. Insgesamt ist Platz für 19 Gäste, je nach Anfrage wird es Schwerpunkttage für dementiell veränderte Menschen und solche ohne Demenz geben. Der Blick auf die individuellen Bedürfnisse ist Leitung Gerda Germes besonders wichtig, weshalb ihr die unverbindlichen Beratungsgespräche eine Herzensangelegenheit sind.

Das Angebot wird von den Kostenträgern finanziert – in welchem Umfang, kann in diesem Rahmen ebenfalls geklärt werden. Für Interessierte gibt es die Möglichkeit, das vielfältige Angebot der Tagespflege, In der Drucht 125, an einem kostenfreien Schnuppertag kennenzulernen. Hierfür ist lediglich eine Anmeldung zwecks Terminabsprache unter 0173 6238732 erforderlich.

