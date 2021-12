Satirischer Jahresrückblick mit Matthias Reuter

Matthias Reuter, hier in der Bezirksbibliothek Rheinhausen, lädt am 20. Januar zum satirischen Jahresrückblick.

Duisburg. Matthias Reuter lädt zum satirischen Jahresrückblick in die Stadtteilbibliothek der Gesamtschule Süd in Duisburg-Großenbaum.

Die Stadtteilbibliothek Großenbaum lädt am Donnerstag, 20. Januar, um 18.45 Uhr (Einlass ab 18.05 Uhr) in der Schul- und Stadtteilbibliothek der Gesamtschule Süd, Großenbaumer Allee 168-174, zu einem satirischen Jahresrückblick mit Matthias Reuter ein. Mit dabei sind diesmal der Obel, Benjamin Eisenberg und Stammgast Alexx Marrone.

Der Obel ist vielen Zuschauern als Teil des Duos „Till und Obel“ ein Begriff. Im Film „Das Wunder von Bern“ schrie er in seiner Rolle als Sportreporter das berühmte „Tooor, Tooor, Tooor!“ ins Mikrofon. In Großenbaum präsentiert er Ausschnitte aus seinem Programm „Obelpackung“ und ein Comedy-Best-Of der letzten vierzig Jahre. Denn so lange steht der Humorist mittlerweile schon auf der Bühne. Etwas kürzer, aber immerhin auch schon seit 25 Jahren tritt Benjamin Eisenberg mit politischem Kabarett im Ruhrgebiet und deutschlandweit auf.

Neue Songs, Gedichte und Geschichten von Matthias Reuter

Zusammen mit Matthias Reuter blickt er satirisch auf das letzte Jahr zurück. Denn da haben sich vom Bundestagswahlkampf bis zur Weltklimakonferenz einige Themen angesammelt. Matthias Reuter präsentiert neue Songs, Gedichte und Geschichten. Alexx Marrone singt den Blues und spielt zusammen mit Matthias Reuter Songs zur frisch gestimmten Westerngitarre.

Die Karten zum Vorverkaufspreis kosten zwölf Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Sie sind sofort online über www.stadtbibliothek-duisburg.de, bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen). Ausnahmen sind im Internet unter www.duisburg.de/corona zu finden. Außerdem ist das Tragen einer FFP2/KN95-Maske erforderlich.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Weitere Informationen gibt es bei der Stadtbibliothek telefonisch unter 0203 283-7284 (dienstags bis donnerstags von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd