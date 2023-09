SAB: Fachräume werden teuer saniert – aber Schule zieht um

Die Sekundarschule Am Biegerpark bekommt für einen Millionenbetrag neue naturwissenschaftliche Räume. Dabei steht fest: Die SAB zieht aus – und das Mannesmann-Gymnasium braucht die Räume nicht.

Duisburg. Für einen Millionenbetrag werden an der Sekundarschule Am Biegerpark naturwissenschaftliche Räume saniert. Dabei steht fest: Die Schule zieht um.

Die Sekundarschule Am Biegerpark verlässt das Schulzentrum Huckingen, dafür bekommt das Mannesmann-Gymnasium mehr Platz und unter anderem neue Fachräume: Dazu scheint zu passen, dass an der SAB für viel Geld mehrere Fachräume saniert und neu ausgestattet werden. Allerdings: Das Mannesmann-Gymnasium braucht nur einen weiteren Fachraum.

Fachräume am Mannesmann-Gymnasium wurden 2012 erneuert

In 16 naturwissenschaftlichen Räumen werden am MMG Biologie, Chemie, Informatik, Physik, Kunst und Musik unterrichtet. Die Fachräume des Gymnasiums wurden samt Ausstattung nach Angaben der Stadtverwaltung zuletzt 2012 erneuert, als das A-Gebäude energetisch saniert wurde. Wie viel der damaligen Kosten von mehr als sieben Millionen Euro auf die Fachräume entfielen, lasse sich nicht aufschlüsseln.

Die Stadt nennt aber eine andere Zahl: 2021 wurden zwei Vorbereitungsräume zurückgebaut, um einen Informatikraum zu schaffen. Die Kosten dafür beziffert Stadtsprecher Falko Firlus mit rund 80.000 Euro.

Der naturwissenschaftliche Unterricht am Mannesmann-Gymnasium ist mit den bisherigen Räumen so gut wie abgedeckt. „Wir brauchen einen Fachraum, einen Chemieraum“, sagt der stellvertretende Schulleiter Sebastian Teipel. Der sei bereits beantragt und soll im Gebäude A entstehen, wo sämtliche naturwissenschaftlichen Räume konzentriert sind. „Das ist auch wichtig. Sonst müssen Sie mit Chemikalien über den Schulhof laufen.“

Sekundarschule Am Biegerpark: Fachräume werden für Millionenbetrag saniert

Gleichzeitig laufen an der Sekundarschule Arbeiten für eine anstehende Sanierung. „Insgesamt werden vier naturwissenschaftliche Räume und zwei naturwissenschaftliche Sammlungen ausgestattet“, kündigt Firlus an. Die Gesamtkosten: mehr als eine Million Euro, plus Lern- und Lehrmittel, finanziert aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

Auch wenn das MMG mindestens drei dieser vier Räume nicht braucht: Brachliegen sollen sie nicht. „Der Standort soll zukünftig auch weiterhin schulisch genutzt werden“, sagt Firlus. Wenn die Sekundarschule ausgezogen ist und das Mannesmann-Gymnasium nicht alle Räume braucht, bedeutet das: Ein weiterer Nutzer soll einziehen, ebenfalls schulischer Art. Konkret ist allerdings noch nichts; das soll es erst mit den Baumaßnahmen zum Umzug der SAB werden – also um das Jahr 2028.

Dass in allen vier frisch sanierten Fachräumen Unterricht stattfindet, ist für Duisburg durchaus wichtig: Andernfalls würde eine Rückzahlung von Fördermitteln drohen.

Gesamtschule Süd wartet seit vielen Jahren auf Sanierung ihrer Fachräume

Unterdessen wartet die Gesamtschule Süd weiterhin auf die Sanierung ihrer naturwissenschaftlichen Räume – seit mittlerweile mehr als acht Jahren. Schon 2015 gab es nach langem Hin und Her eine Podiumsdiskussion zwischen Schule, Politik und Verwaltung. Das Geld sei da, die Planung liefe, hieß es damals vom IMD.

So sehen die naturwissenschaftlichen Räume an der Gesamtschule Süd in Duisburg aus. Die Schule wartet seit Jahren auf eine Sanierung. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Zum aktuellen Sachstand gibt es von der Stadt einen mageren Satz: „Die betreffenden Räume der Gesamtschule Süd konnten aufgrund der Umstrukturierung und fehlender personeller Ressourcen beim IMD bislang noch nicht saniert werden.“ Zur Frage nach dem Zeitplan gibt es keine Aussage.

>> SEKUNDARSCHULE AM BIEGERPARK ZIEHT UM: KOSTEN UND ZEITPLAN

73,2 Millionen Euro soll der Umzug der Sekundarschule Am Biegerpark an den bisherigen Zweitstandort Beim Knevelshof kosten. Der soll zum alleinigen Standort werden.

Der Zeitplan für das Vorhaben ist sportlich: Schon im Sommer 2028 könnte die SAB an den neuen, alleinigen Standort umziehen.

