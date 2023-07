Rätsel um Ringwolke über Duisburg: Was steckt dahinter?

Duisburg. Eine rätselhafte Wolke war am Morgen am Himmel über Duisburg zu sehen. Experten sagen: Es ist kein natürliches Phänomen. Was dahintersteckt.

Zigarre, Shisha oder doch Gandalf? In Duisburg hat am Freitagmorgen eine auffällige Wolke buchstäblich für Aufsehen gesorgt. Die kreisförmige Wolke wurde um 7.40 Uhr in Buchholz gesichtet, auch von Neudorf und Wanheimerort aus war sie zu sehen. Was hinter dem auffälligen Himmelsphänomen steckt.

Rätselhafte Ringwolke über Duisburg: Was steckt dahinter?

Klar ist: Von den – nicht immer ganz ernst gemeinten – Vermutungen, die im Internet kursieren, hat nur eine recht: Der Wolkenring hängt wahrscheinlich mit der ansässigen Industrie zusammen. „Derartige Wolkenringe werden extrem selten beobachtet und entstehen nur bei idealen Bedingungen“, schreibt der Bochumer Meteorologe Fabian Ruhnau. Korrekt heiße die ungewöhnliche Wolke „Wirbelring“. Ursache sei oft Dampf oder Rauch, „möglicherweise durch Industrie oder Ähnliches“.

In den vergangenen Jahren wurden in Duisburg immer mal wieder Wolkenringe in Duisburg gesichtet. Wenn das seltene Phänomen sich zeigt, dann oft über Gegenden, in denen es viel Industrie gibt, in Duisburg zum Beispiel über den Stahlwerken von Thyssenkrupp.

Ringwolken wie die im Juli 2023 über Duisburg tauchen oft über Industrieanlagen auf – hier ein Archivbild. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Alexander Kelbch vom Meteorologischen Institut an der Uni Bonn legt sich fest: „Das ist ein Wirbelring, der entsteht, wenn zum Beispiel Luft aus einem Kühlturm ausströmt und dann sofort kein Nachschub mehr kommt“, zitiert ihn der WDR. „Ich würde einen natürlichen Ursprung ausschließen, weil eine normale Quellwolke nie solch ein Loch in der Mitte hat.“

Rätselhafte Ringwolke über Duisburg: Kann ein Flugzeug der Grund sein?

Dennoch gibt es auch eine andere mögliche Erklärung: In der Vergangenheit wurde eine ähnliche Wolke in der Schweiz gesichtet, nachdem dort ein Flugzeug der Luftwaffe im Training eine 360-Grad-Rechtskurve geflogen war, also einen vollständigen Kreis.

Ein Ferienflieger vom benachbarten Düsseldorfer Flughafen dürfte allerdings als Ursache auszuschließen sein – Reisenden ist jedenfalls nicht zu wünschen, dass ein Linienflug in eine derartige Kurve geht.

