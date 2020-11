Pflegerin nimmt 101-jährige Duisburgerin bei sich auf

Duisburg-Süd. Als Margarete Schöps ihr Duisburger Zuhause verlor, nahm sich Andrea Uhlmann der Seniorin an. Was die Pflegerin antreibt.

Solidarität in der Corona-Krise? Eine 101-jährige Duisburgerin hat diese menschliche Hilfe in schweren Zeiten erfahren dürfen: Als ihre Wohnung durch ein Feuer unbewohnbar wird, nimmt sie ihre Pflegerin Andrea Uhlmann beherzt bei sich zuhause auf: „Ins Krankenhaus, in eine fremde Umgebung? Das hätte ich nicht übers Herz gebracht, sie gehört zur Familie“, sagt sie, als wäre das doch selbstverständlich.

Man sieht es der Frau in der gepflegten weißen Strickjacke und dem warmen Lächeln nicht an, aber ein wenig steckt Margarete Schöps der Schock in den Knochen: Als die noch immer vitale 101-Jährige vor gut einer Woche nachts aus dem Schlaf getrommelt wird, steht die Feuerwehr vor der Tür.

Seniorin hofft auf baldige Rückkehr in die eigene Wohnung: „Ich bin es ja gewohnt, eigenständig zu leben.“

„Bei ihnen brennt’s“, bemerkt nun auch die überraschte Duisburgerin den Geruch. Noch gerade rechtzeitig können die Brandbekämpfer den Schwelbrand löschen. Margarete Schöps Zuhause aber wird eine Weile unbewohnbar sein, bis die Elektrik gemacht und die Wände neu gestrichen sind.

Für die sehbehinderte, aber weitestgehend unabhängige Seniorin ist das Leben in einer anderen Umgebung eine ganz schöne Umstellung. Denn alles steht an einem anderen Platz: Stühle, Tisch, die persönlichen Dinge. „Ich bin ja gewohnt, eigenständig zu leben“, sagt sie mit Sorge in der Stimme. Wie wird es sein, wenn sie zurückkehrt?

Das Geheimnis, bis ins hohe Alter fit zu bleiben? 101-Jährige lächelt: „Verrate ich nicht.“

Denn den Alltag bewältigt die 101-Jährige noch immer gut. Wie sie es geschafft hat, so lang fit zu bleiben? „Das ist mein Geheimnis“, schaut Schöps plötzlich mit einem schelmischen Lächeln auf. Doch es ist ein einfaches Rezept: Viel Natur, gesundes Essen – und reisen. Nach England, in die USA. „Und immer mein Malzeug dabei“, erzählt sie. Viele Landschaftsbilder hat sie auf ihren Reisen gemalt, ihre Wohnung ist voll davon. Nur bis Russland, Afrika und Asien ist sie nicht gekommen.

Und vielleicht ist es auch das, was fit hält: Schöps stand immer engagiert im Leben, arbeitete nicht im Beruf, sondern als Ehrenamtliche etwa für das Rote Kreuz. „Ich habe älteren Menschen Blumensträuße gebracht, das war für sie und mich eine Freude.“

Vier Mal am Tag schauen Andrea Uhlmann und ihre Mitarbeiterinnen nach dem rechten – und das seit 14 Jahren. „Wir sind wie eine Familie“, sagt die Duisburgerin, die mehr als nur eine Pflegekraft geworden ist, mit Nachdruck.

Pflegerin Andrea Uhlmann: „Margarete gibt mir viel Wärme.“

Denn Schöps Verwandtschaft – ihr Sohn hat die runde 80 erreicht und auch die Enkel sind 50 geworden – ist weit im ganzen Land verteilt. Schnelle Hilfe war also angesagt. „Für mich ist Margarete Oma und Mama zugleich“, drückt Uhlmann ihre ,Ersatz-Mutter’ noch einmal herzlich an sich. „Sie hat ein offenes Ohr für jede Lebenslage und man kann sich toll mit ihr unterhalten. Sie gibt mir viel Wärme.“

Die persönliche Ansprache ist aber auch etwas, das Uhlmann grundsätzlich pflegt. Bevor sie sich mit ihren sechs Mitarbeiterinnen selbstständig machte, hatte die 57-Jährige in der Altenpflege gearbeitet. „Mir fiel damals schon auf, dass ältere Patienten einsam sind. Sie hätten lieber geredet als gepflegt zu werden. Aber dafür wird keine Zeit eingeplant“, findet es Uhlmann „schlimm, was derzeit unter Corona besonders in den Pflegeheimen passiert – die sozialen Kontakte fehlen.“

