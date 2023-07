Parkverbot – aber keiner kontrolliert’s: Das ist der Grund

Wohnmobile am Masurensee: Am Parkplatz Kalkweg an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg gibt es ein neues Parkverbot. Geahndet werden Verstöße aber noch nicht. Dafür gibt es einen kuriosen Grund.

Duisburg. Am Parkplatz Kalkweg an der Sechs-Seen-Platte gibt es ein neues Parkverbot für Wohnmobile. Kontrolliert wird es noch nicht. Das ändert sich bald.

An der Sechs-Seen-Platte herrscht ein neues Parkverbot für Wohnmobile – aber zurzeit sind Kontrollen und Strafen für Verstöße nicht möglich. Das hat einen trivialen Grund: Wer am Parkplatz entlang des Kalkwegs hält, kann keinerlei Hinweis auf das neue Parkverbot erkennen.

Parkverbot an der Sechs-Seen-Platte für Wohnmobile: Schilder kommen im August

Duisburgs Stadtverwaltung hatte zwar schon Anfang Juni angekündigt, ein Parkverbot für Wohnwagen und Wohnmobile an der Sechs-Seen-Platte einzuführen. Bislang aber ist davon nichts zu sehen: Schilder mit Hinweis auf das Verbot fehlen noch. Das soll sich kurzfristig ändern: „Die Schilder wurden bereits durch die Wirtschaftsbetriebe bestellt und sollen Anfang August aufgestellt werden“, teilt Stadtsprecher Sebastian Hiedels auf Anfrage mit.

Am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen gibt es extra Stellplätze für Wohnmobile. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Bis dahin gilt: An ein Verbot, das nicht ausgeschildert ist, kann sich niemand halten. Daher gibt es derzeit auch keine Strafen für Verstöße gegen das Parkverbot. „Erst wenn die neue Beschilderung erfolgt ist, kann das Bürger- und Ordnungsamt das nächtliche Parkverbot für Wohnmobile kontrollieren und durchsetzen.“

Wildes Camping an Duisburgs Sechs-Seen-Platte ist verboten – Stadt kontrolliert

Kontrollen gibt es allerdings dennoch: Auch bisher ist wildes Camping an der Sechs-Seen-Platte verboten. Am Wolfssee gab es in der Vergangenheit trotzdem Beschwerden, unter anderem seien Chemietoiletten in den See entleert worden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Aktuell ist die Beschwerdelage eher unauffällig“, sagt Hiedels. Dabei würden „insbesondere in den Sommermonaten die Parkplätze an der Sechs-Seen-Platte“ regelmäßig kontrolliert, Verstöße würden „konsequent geahndet“. Auch Beschwerden über illegales Camping gehe das Ordnungsamt nach. „Der letzte Verstoß wurde Ende Juni festgestellt.“

Neues Parkverbot für Wohnmobile am Parkplatz Kalkweg gilt nur nachts

Das neue Parkverbot für Camper gilt nur nachts: Zwischen Mitternacht und 6 Uhr ist Parken für Wohnmobile entlang des Kalkwegs untersagt. Das Parkverbot gilt ab Höhe des Hauses Kalkweg 238, also vom Beginn des Parkplatzes bis hin zum Freibad Wolfssee. Es soll gezielt Übernachtungen mit dem Wohnmobil verhindern; tagsüber dürfen Camper ihren Kurzurlaub auch weiterhin an der Sechs-Seen-Platte verbringen.

Sobald die Schilder stehen, gilt das Parkverbot auch offiziell. Dann soll es auch kontrolliert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd