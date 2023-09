In Duisburg-Bissingheim werden Teile der Parkanlage am Blauen See und Abschnitte des Gehwegs gesperrt.

Bauarbeiten Parkanlage gesperrt: Baustelle am Blauen See in Bissingheim

Duisburg. Die Netze Duisburg sperren bis Ende November Teile der Parkanlage sowie Abschnitte des Gehwegs am Blauen See in Bissingheim. Das ist der Grund.

Die Netze Duisburg betreiben in Duisburg tausende Kilometer Versorgungsleitungen, um alle Menschen in Duisburg sicher mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser versorgen zu können. Dafür müssen bis Ende November 2023 umfangreiche Modernisierungsarbeiten an Gas- und Wasserleitungen im Bereich des Blauen Sees in Bissingheim durchgeführt werden.

Umfangreiche Absperrung im Bereich des Blauen Sees: Bahngleise müssen unterquert werden

Dafür müssen Teile der Parkanlage am Südufer sowie Teile eines Gehweges am Westufer des Blauen Sees gesperrt werden. Da an dieser Stelle Gleise der Deutschen Bahn unterquert werden müssen, ist eine so umfangreiche Baustelleneinrichtung erforderlich.

Um Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie für die Besucherinnen und Besucher der Parkanlage so gering wie möglich zu halten und die Bauzeit zu verkürzen, setzen die Netze Duisburg bei dieser Maßnahme ein „innovatives Bauverfahren“ ein. So müssen beim eingesetzten Spülbohrverfahren keine vorausgehenden, zeitintensiven Sondierungsmaßnahmen stattfinden, da sie parallel zur eigentlichen Spülbohrung für die Rohrleitungen mit ausgeführt werden.

Nach Abschluss der Bauarbeiten an den Versorgungsleitungen werden alle Parkflächen wieder in ihren Ursprungszustand versetzt und zahlreiche neue Pflanzen in die Erde gebracht

