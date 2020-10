Duisburg-Wanheim. Die Sekundarschule am Biegerpark hat am Knevelshof einen neuen Caterer. Pommes gibt’s nur einmal im Monat – den Schülern schmeckt’s trotzdem.

Prost Mahlzeit: Der Zweitstandort Knevelshof der Sekundarschule am Biegerpark hat einen neuen Caterer für die örtliche Mensa. Das Essen an der Schule im Duisburger Süden kommt in Zukunft von „Onkel“ Ali Turhan. Der kümmert sich schon um die Verpflegung einer Sekundarschule in Hamborn, kocht seit dem 1. Oktober am Knevelshof – und hat sich in kürzester Zeit die Gunst der Schüler in Wanheim ercatered. Das liegt vor allem am hervorragenden Essen, „ohne Tiefkühlprodukte“, wie „Onkel Ali“ betont, Schulleiter Pavle Madzirov freut sich und verrät, dass plötzlich sogar die Lehrer zum Essen in die Mensa kommen.

Neuer Duisburger Schul-Caterer: Jeden Tag Salatbuffet, Pommes einmal im Monat

„Nach drei Tagen Probezeit haben wir seit dem 1. Oktober offiziell eröffnet“, freut sich „Onkel Ali“ am Freitag, erst der zweite Tag der neuen Mensa in der Sekundarschul-Außenstelle. Mit dem alten Caterer sei man nicht zufrieden gewesen, sagt Schulleiter Madzirov, mit Ali Turhan dafür umso mehr. „Das hat mit Mensaessen eigentlich nichts mehr zu tun“, erklärt der Pädagoge und behält recht. Zum Testessen gibt es gemüsegefüllte Putenbrust, Salat mit Bulgur und Kürbis-Kartoffelpüree, alles schmeckt hervorragend und vor allem: viel eher wie aus Omas Pfanne als aus einer Großküche.

Neben den vielen verschiedenen Salaten gibt es täglich eine Suppe, wechselnde Tagesgerichte und Nachtische. Corona-bedingt ist natürlich auch in der Mensa einiges anders, aber das Einbahnstraßensystem funktioniert gut, als um 11.40 Uhr die hungrigen Schüler anrücken. Die Schüler, oder viel mehr ihre Eltern, können künftig monatlich das Essen in Ali Turhans Kantine buchen, „auf Rechnung oder mit Überweisung, am Anfang oder am Ende des Monats, wir sind da ganz flexibel“, sagt der Caterer. Gesunde Ernährung ist Onkel Ali wichtig, mit frischen Zutaten, versteht sich. „Die Schüler wünschen sich natürlich auch mal Pommes, aber die gibt es höchstens einmal im Monat. Ich mache dann lieber Ofenkartoffeln, die schmecken gut und sind gesünder.“

Schulleiter: „Rückmeldung der Schüler ist sehr positiv“

Kulinarische Konstante: Das Salatbuffet gibt es bei „Onkel Ali“ am Knevelshof in Duisburg-Wanheim jeden Tag zusätzlich zu allen anderen Gerichten. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Wer nicht jeden Tag in der Mensa essen will, kann sich auch an Onkel Alis Kiosk eindecken. Hier gibt es Snacks, aber auch Sesamkringel, Baguettes oder türkische Pizzen. „Die Rückmeldung der Schüler ist äußerst positiv“, freut sich Schulleiter Pavle Madzirov, „und auch die Lehrer essen jetzt hier. Die hatten vorher eigentlich gar nichts mit der Mensa zu tun.“ Am Standort am Biegerpark versorgt ein anderer Caterer die Schüler der Sekundarschule und des Mannesmann-Gymnasiums. „Wir haben keinen Einfluss auf die Einteilung der Caterer, das macht die Stadt. Wir können nur unser ausdrückliches Lob an Onkel Ali aussprechen“, deutet Madzirov an.

Ihr volles Potenzial entfaltet die „neue“ Mensa in Wanheim wohl dann, wenn es Corona zulässt. Aktuell sitzen die angemeldeten Schüler an festen Plätzen. Schmecken tut es den Schülern aber so oder so, Pavle Madzirov auch, vor allem schmeckt ihm aber die neue Gesamtsituation: „Der neue Caterer ‘Onkel Ali’ ist die Lösung ganz vieler Probleme hier am Standort.“

>> SCHÜLER MUSSTEN VORHER AUSWÄRTIG ESSEN

• Eine Zeit lang war die Mensa am Knevelshof unbesetzt. In dieser Zeit durften die Schüler das Gelände verlassen, um sich zu verpflegen.

• Dem benachbarten Aldi-Markt passte das nicht unbedingt ins Konzept, berichtet Schulleiter Madzirov. „Die Schüler kamen da natürlich alle auf einmal. Außerdem kamen sie dann hin und wieder auch zu spät zurück“, freut sich der Pädagoge über die neue Situation.