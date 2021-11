Aufgeräumter, heller, besser sortiert. So wird der neue Netto-Markt in Wedau aussehen.

Einzelhandel Netto-Filiale in Wedau: So sieht sie nach dem Umbau aus

Duisburg-Wedau. Nach einer Modernisierung eröffnet die rund 350 Quadratmeter große Netto-Filiale am Wedauer Markt wieder. Bald können Kunden wieder einkaufen.

Nachdem der Vermieter der Immobilie, das Wohnungsunternehmen Vonovia, den bestehenden Vertrag mit sieben Jahren Laufzeit verlängert hat, hat Netto in Eigenregie umfangreich umgebaut und die Netto City-Filiale am Wedauer Markt auf den aktuellen Stand gebracht. Jetzt ist Wiedereröffnung.

Duisburgs Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske ist erleichtert, dass das Nahversorgungsangebot am Wedauer Markt nun wieder zur Verfügung steht: „Das ist eine gute Nachricht für den Einkaufsstandort Wedau und zugleich ein Signal für den gesamten Duisburger Süden.“ Die Wiedereröffnung ist am Donnerstag, 11. November.

Auch Vonovia Regionalleiter Sebastian Hiese-Brakonier sieht die Vorteile für den Stadtteil: „Wir freuen uns, dass wir einen gemeinsamen Weg gefunden haben, damit Netto am Wedauer Markt bestehen bleibt und dieses wichtige Einzelhandelsangebot für die Bürgerinnen und Bürger in Wedau erhalten wird. Für uns als Wohnungsunternehmen ist eine gute Nahversorgungs-Infrastruktur um unsere Häuser wichtig, so bleibt ein Standort attraktiv.“

Der Fokus in der renovierten Netto-Filiale liegt auf dem Frische-Bereich. Foto: Netto

Über 5.000 Artikel mit dem Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität werden in dem rund 350 Quadratmeter großen Netto-Markt angeboten. Zudem gibt es rund 400 ökologisch zertifizierte Produkte wie Obst, Käse und Wurst.

