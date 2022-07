Kinderladen Nachhaltige Babysachen: Little Pippa wechselt den Standort

Duisburg. Knapp über ein Jahr gibt es „Little Pippa“ in Duisburg-Großenbaum. Warum der Kinderladen für nachhaltige Babymode und Spielzeug umzieht.

Spielsachen werden in Kartons gepackt, Klamotten zusammengelegt und Schränke abgebaut – was sich anhört wie ein Umzug ist auch einer. Der Laden „Little Pippa“ zieht um und vergrößert sich.

Im Mai 2021 eröffnete der Kinderladen, in dem nachhaltige Babymode und Spielzeug angeboten wird. Durch ein Sortiment, dass sich an Kundenwünschen orientiert und dadurch immer weiter wächst, wird nun mehr Platz benötigt. „Es wurde einfach zu eng hier“, sagt Inhaberin Philippa Bach über die Umzugsgründe.

Weit ist der Weg nicht, von der Großenbaumer Allee 127 geht es nur ein paar Meter weiter und einmal auf die andere Straßenseite in das Ladenlokal mit der Hausnummer 88. „Die Nähe ist eigentlich nur Zufall.“

Schon Ende 2021 hat Philippa Bach begonnen, sich nach einem neuen Standort umzuschauen. Im Februar wurde sie fündig. „Es musste viel gemacht werden, aber zusammen mit dem Vermieter haben wir das Lokal wirklich schön gemacht.“ Neue Fenster und neuer Boden sowie eine frisch gestrichene Fassade erwarten die Kunden im neuen Laden.

Durch den Umzug gibt es ein vergrößertes Sortiment im Babyladen Little Pippa

Durch die dreimal größere Fläche vergrößert sich nun auch das Sortiment merklich. Kinderwagen, Autositze sowie Babytrage-Gurte nimmt die junge Mutter ins Sortiment auf. Bei der Entscheidung, welche Marken es geben soll, wurden auch Kunden miteinbezogen. „Wir haben Umfragen bei Instagram gemacht, aber man beobachtet auch welche Kinderwagen hier so reinkommen.“

Philippa Bach ist der Kontakt zu den Kunden sehr wichtig, auch die ganz Kleinen kennt sie mit Namen und schaut ihnen beim groß werden zu. Damit der Laden die Kleinen auch noch weiter begleiten kann, erweitert sich das Sortiment auch alterstechnisch. „Wir decken jetzt auch den Bedarf für das Kindergartenalter ab“, sagt Philippa Bach.

Durch die Vergrößerung und die Sortimenterweiterung wird Little Pippa in der Zukunft auch komplette Erstausstattungen anbieten. „Wenn man noch gar nichts hat für sein Baby, kann man bei uns alles bekommen.“ Dabei wird es nicht ein Standardpaket für alle geben, sondern eine persönliche Beratung stattfinden, in der auf die Bedürfnisse der Eltern und des Babys eingegangen wird. „Jeder braucht unterschiedliche Sachen“, weiß die Duisburgerin.

Sonderöffnungszeiten zur Neueröffnung

Die Neueröffnung nach dem Umzug ist am Samstag, 16. Juli. Um allen die Möglichkeit zu geben, sich den neuen Laden und das erweitere Sortiment anzuschauen wird das Geschäft von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein. „Wir haben Goodie-Bags sowie großartige Eröffnungsangebote“, erzählt Philippa Bach. „Aber vor allem möchten wir den Tag mit unseren Kunden feiern.“

