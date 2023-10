Zum Schutz vor Hochwasser – wie hier im Jahr 2021 – wird am Deich in Mündelheim eine Berme gebaut.

Hochwasserschutz Nach zwei Jahren Pause: Bauarbeiten am Deich in Mündelheim

Mündelheim. Nach zwei Jahren Pause haben in Mündelheim die Wirtschaftsbetriebe Duisburg mit den Arbeiten am Altdeich begonnen. Das ist geplant.

In diesem Monat haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg im Auftrag der Stadt Duisburg südlich der B 288 mit Bauarbeiten am Altdeich in Mündelheim begonnen. Die Maßnahme umfasst die Herstellung einer Berme. Eine Berme ist eine terrassenartig angelegte Stufe entlang des Deiches.

In Mündelheim wird entlang des landseitigen Deichfußes auf einer Strecke von 1.200 Metern ein ein Meter hoher und fünf Meter breiter horizontaler Absatz gebaut. Mit Hilfe der neuen Berme wird die Standsicherheit des Deiches erhöht. Zusätzlich wird auf der Berme ein drei Meter breiter Deichverteidigungsweg zur Bewirtschaftung und Kontrolle des Deiches angelegt. Die Berme soll bis zur Fertigstellung des Neubaus vor Hochwasser schützen.

Ziel ist es, die Bauarbeiten bis Weihnachten 2023 abzuschließen. Die Baukosten für die Maßnahme betragen rund 600.000 Euro.

Der Zutritt zum Baubereich ist nicht gestattet und durch Bauzäune abgegrenzt. Zeitweilige Öffnungen in der Abgrenzung dienen lediglich dem Baustellenverkehr und der Landwirtschaft für die Bewirtschaftung der Flächen. Eine Umleitung für Fahrradfahrer und Fußgänger ist vor Ort ausgeschildert.

