Nach drei Jahren: Endlich neuer Blendschutz an der B 288

Drei Jahre hat es gedauert, jetzt ist es endlich soweit: Zwischen der B 288 und der Straße Am Heidberg in Ungelsheim wurde in den vergangenen Wochen der langersehnte Blendschutz installiert.

„Wir haben nach dem Abbau des maroden Sichtschutzes vor über drei Jahren den Antrag für den neuen Sichtschutz in der Bezirksvertretung Süd gestellt“, sagt Wolfgang Schwertner, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender der Bezirksvertretung Süd. „Jetzt wurde er endlich realisiert.“ Lieferprobleme der Elemente, der Absprung der ausführenden Firma und die Corona-Pandemie kamen beim Neubau des Sichtschutzes immer wieder dazwischen.

Die Straße Am Heidberg, die parallel zur B 288 verläuft, wird von Fußgängern und Radfahrern bis hin zur Bussen und Lkws gleichermaßen genutzt. Einen separaten Rad- oder Fußweg gibt es dort nicht. Vor allem im Dunkeln und bei schlechten Witterungsbedingungen wurden die motorisierten Fahrer in Richtung Ungelsheim von dem Verkehr auf der B 288 geblendet, so dass Fußgänger und Radfahrer auf der Straße Am Heidberg erst spät beziehungsweise nur schlecht gesehen werden konnten.

Der neue Blendschutz soll verhindern, dass die Fahrzeuge auf der Straße Am Heidberg von den Autos auf der B 288 geblendet werden. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

„In unserem Antrag haben wir auch die vielen Schlaglöcher auf der Fahrbahn bemängelt“, sagt Schwertner vom CDU-Ortsverband Mündelheim/Ehingen/Serm. „Die wurden seitens der Stadt Duisburg dann auch schnell behoben. Nur der Sichtschutz hat bis jetzt auf sich warten lassen.“ Seine Nachfrage bei Straßen.NRW hatte Anfang 2022 ergeben, dass der Antrag dort noch gar nicht bekannt war.

