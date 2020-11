Das Schaufenster ist schon leer. Der großflächige Hinweis „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ ist nicht zu übersehen. Das Schuhhaus Damm direkt am Buchholzer Norbert-Spitzer-Platz schließt am 19. Dezember endgültig. Damit geht eine 133-jährige Firmengeschichte zu Ende, die ein Stück weit mit der Geschichte des Duisburger Südens verbunden ist.

Derzeit führt Patricia Palazzo, die Urenkelin des Firmengründers Wilhelm Damm, das Schuhhaus an der Münchener Straße . Mutter Anna Maria Palazzo hatte sich vor gut einem Jahr aus dem aktiven Geschäft verabschiedet und sich aufs Altenteil zurückgezogen. Tochter Patricia repräsentiert als Nachkomme von Wilhelm Damm somit die vierte Generation, die die Firmentradition weiterführt.

Keine Damen- und Herrenschuhe in Duisburg-Buchholz mehr – dafür Kinderschuhe

Damit ist im Dezember endgültig Schluss. Aber so ganz doch noch nicht: Es wird im 130 Quadratmeter großen Ladenlokal zwar definitiv kein Angebot an Damen- und Herrenschuhen mehr geben, nach einer Umbauphase werden dort ab Januar aber – ausschließlich – Kinderschuhe zu kaufen sein. Philipp Penschek verlagert seinen Kinderschuhladen von Huckingen nach Buchholz. Eigentlich setzt damit die fünfte Generation das Schuhgeschäft fort. Penschek gehört als Enkel von Anna Maria Palazzos Schwester Gertrud ja auch zum Familienkreis der Schuh-Dynastie.

Alles muss raus: Das Schuhhaus Damm schließt Mitte Dezember. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Patricia Palazzo hat zurzeit jede Menge zu tun, die Schuhe müssen raus, natürlich mit Rabatt. „Viele Kunden wollen noch ein Schnäppchen machen“, freut sich die 55-Jährige über die gute Resonanz.

Elvira Woitas schaute sich gerade im Laden um. Seit 14 Jahren ist die Huckingerin dort Stammkundin. Sie bedauert, dass sie ihre Schuhe nun woanders kaufen muss: „Dass geschlossen wird, ist sehr schade. Ich bin hier immer gut klar gekommen, die Beratung und die familiäre Atmosphäre habe ich sehr geschätzt.“

Verändertes Kaufverhalten durch Online-Shopping

„Einmal muss Schluss sein“, beschreibt Patricias Mutter Anna Maria den Grund für die Aufgabe des beliebten Schuhladens im Zentrum von Buchholz. Da passt es, dass Philipp Penschek für sein Angebot an Kinderschuhen eine größere Verkaufsfläche suchte. Natürlich hat man auch das veränderte Kaufverhalten durch das Online-Shopping registriert, ein Grund für die Geschäftsaufgabe ist das aber nicht. „Unsere Kunden schätzten immer die Beratung, das persönliche Gespräch“, erläuterte Anna Maria Palazzo, deren Ehemann Benito aus der italienischen Schuhregion Marken stammt.

Seit 1996 führte sie die Geschäfte, kennt die komplette Firmengeschichte seit der Gründung. Das Schuh-unternehmen wurde 1887 von Wilhelm Damm gegründet. Ein Schwerpunkt war damals die Reparatur von Schuhen. Mit Beginn der Industrialisierung gab es zudem einen Bedarf an Schuhen für die Arbeiter der neuen Stahlwerke. Auch die Nachfrage in der Bauernschaft war damals groß. Anna Maria Palazzo: „Damals war der Duisburger Süden noch stark landwirtschaftlich geprägt.“

Schuhe werden beim Räumungsverkauf zum halben Preis verkauft. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Gegen Ende der 1940er-Jahre übernahm Wilhelm Damm jun. das elterliche Geschäft. 1957 wurde das Wanheimer Stammhaus aufgegeben. Das Hauptgeschäft befand sich ab dieser Zeit in Buchholz, ab 1987 am jetzigen Standort. Ab 1996 übernahm Anna Maria Palazzo die Verantwortung, seit 2012 ist Tochter Patricia mit im Boot. Was Mutter und Tochter nach dem Ende der Schuhhaus-Ära machen werden, ist beiden noch nicht klar. Auf jeden Fall werden sie weiter die Schuhmessen und Hersteller in Italien besuchen, alte Kontakte pflegen und das italienische Flair mal ganz ohne beruflichen Bezug genießen. Klar ist auf jeden Fall, was am Abend des 19. Dezembers geschehen wird. Patricia Palazzo: „Da werde ich mit meiner Mutter eine gute Flasche Rotwein trinken.“ Italienischen natürlich.

>> DIE HISTORIE DES SCHUHHAUSES DAMM IN DUISBURG-BUCHHOLZ