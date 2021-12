Mündelheimer gestaltet Weihnachtswunderland im Garten

Duisburg-Mündelheim. Aufwendig dekorierte Häuser sieht man in der Vorweihnachtszeit immer häufiger. Ganz besonders dekoriert ist dabei das Haus von Ingo Reinders.

Zu Weihnachten schmücken viele ihre Häuser, ob mit Lichterketten, Sternen oder einem Weihnachtsmann. Ingo Reinders` Haus sticht jedoch ganz besonders hervor. Rund um das Haus auf der Siedlerstraße in Mündelheim stehen 25 aufblasbare Figuren. Sobald es dunkel wird, leuchten sie in allen Farben.

Und es ist wirklich alles mit dabei: Yoda mit der Weihnachtsmütze, Santas Briefkasten oder der Schneemann im Sportwagen. „Dieses Jahr sind noch vier neue dazu gekommen“, sagt Ingo Reinders. „Die Figuren hat meine Frau aus den USA mitgebracht.“

Bildergalerie- Das Weihnachtshaus in Mündelheim Bildergalerie- Das Weihnachtshaus in Mündelheim Die schönsten Bilder vom Weihnachtshaus im Duisburger Süden. Foto: Michael Dahlke

Dazu gab es zwei weitere von Freunden aus Amerika geschenkt. „Wir achten seit ein paar Jahren darauf, dass sich die Figuren auch bewegen können“, erklärt der Deko-Liebhaber. So kam Familie Reinders auch an eine ihrer neusten Errungenschaften: Ein Weihnachtsmann auf dem Plumpsklo, dessen Tür sich öffnet und auch wieder schließt.

Seit 2012 sammeln die Reinders die Figuren, die hauptsächlich aus den USA kommen, und dekorieren ihr Haus in der Vorweihnachtszeit damit. „Für den Aufbau habe ich in diesem Jahr zwei Tage gebraucht“, sagt Reinders. Neu ist dieses Jahr auch die Lichterkette am Giebel. 240 Meter lang ist die Lichterkette, die er aus mehreren Lichterketten zusammengebastelt hat. „Damit habe ich mich fast eine Woche lang beschäftigt.“ Die Arbeit hat sich aber auch gelohnt: „Viele Besucher sagen, das ist die schönste Lichterkette, die wir je hatten.“

