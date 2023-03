Mehrere Sperrungen: Straßenbauarbeiten im Duisburger Süden

Zu mehreren Straßensperrungen kommt es in den kommenden Wochen im Duisburger Süden.

Duisburg. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen in den nächsten Wochen mehrere Straßenbauarbeiten im Duisburger Süden durch. Hier kommt es zu Sperrungen.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab sofort mehrere Straßenbauarbeiten in Duisburg-Großenbaum und Rahm durch. Bis Ende März kommt es auf folgenden Straßen zu Sperrungen und Umleitungen:

Die Straße Am Siepenkothen in Großenbaum ist ab Höhe der Hausnummer 40 bis hin zur Lauenburger Allee ab sofort voll gesperrt. Fußgänger, so teilen die Wirtschaftsbetriebe mit, können den Baustellenbereich weiterhin passieren. Die Straßenbauarbeiten werden voraussichtlich bis Dienstag, 14. März andauern.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen zudem parallel Straßenbauarbeiten auf der Illerstraße in Duisburg-Rahm durch. Dafür wird die Illerstraße zwischen der Straße Reiserweg und der Donaustraße voll gesperrt. Auch hier können Fußgänger den Baustellenbereich weiterhin passieren, alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen den Bereich umfahren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis kommenden Dienstag, 14. März, andauern.

Zwei weitere Baustellen kündigen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg für Montag, 20. März, an. Auf der Kastanienstraße in Großenbaum wird die Straße erneuert. Dafür wird die Kastanienstraße ab der Straße Zu den Wiesen bis zum Wendehammer voll gesperrt. Fußgänger können den Baustellenbereich passieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich eine Woche, bis Dienstag, 28. März, andauern.

Ebenfalls ab Montag, 20. März, beginnen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg mit Straßenbauarbeiten auf der Straße Am Glockenturm und der Franziskusstraße in Großenbaum. Dafür werden die Straßen Am Glockenturm sowie die Franziskusstraße zwischen der Saarner Straße und der Großenbaumer Allee voll gesperrt. Fußgänger können den Baustellenbereich weiterhin passieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Dienstag, 28. März, andauern.

