Jenny und Andreas Wiesner freuen sich, dass in Bissingheim was los ist: Ein Christmas-Wagen bringt Weihnachtsstimmung in den Stadtteil im Süden Duisburgs.

Duisburg-Bissingheim. Weihnachtsmarkt im Miniformat bringt Glühweinstimmung nach Bissingheim. In der Kneipe Zum Hocker hofft man auf eine Silvesterparty trotz Corona.

Es weihnachtet in Bissingheim. Genauer gesagt im Bereich des Biergartens der Szenen-Kneipe „Zum Hocker“ im südlichen Zipfel des idyllischen Stadtteils. Comedian Markus Krebs betreibt die frühere Vereinskneipe des ETuS Bissingheim seit einem Jahr in Eigenregie. Zuvor hatte Markus Krebs’ Bruder Michael als Pächter fünf Jahre lang das ehemalige Clubhaus unter dem Namen „Anne Tränke“ geführt und zu einer Musik-Kneipe mit Kult-Format entwickelt.

Glühwein, Kakao und Crêpes: Am Hocker in Bissingheim herrscht Weihnachtsmarktstimmung

In der Vorweihnachtszeit wurde jetzt der Bereich der Außengastronomie stimmungsvoll geschmückt und so eine Weihnachtsmarkt-Atmosphäre im Kleinformat geschaffen. An jedem Wochenende in der Adventszeit laden dort Glühwein, alkoholische Spezialitäten wie die „Rüdesheimer Wintersonne“ oder heißer Kakao zum Verweilen ein. Für den kleinen Appetit sind Crêpes in verschiedenen Variationen im Angebot.

Zu frieren braucht auch keiner, Feuerstellen sorgen für gemütliche Wärme, wenn das nicht schon vorher die alkoholischen Getränke getan haben. Wer erwartet hat, den Chef persönlich als Weihnachtsmann verkleidet vor seiner Kneipe zu sehen, wurde bisher enttäuscht. Der Grund: Markus Krebs befindet sich derzeit mit seinem aktuellen Programm auf Deutschland-Tour.

„Hocker“-Mitarbeiterin Nicole Kerz erzählt, dass – abgesehen von schlechtem Wetter – in den Abendstunden am sogenannten „Christmas-Wagen“ richtig was los ist: „Wir waren immer gut besucht, die Stehtische waren alle besetzt, hier herrschte schon ein munteres Treiben.“

Zum Hocker: Hoffnung auf keine weiteren Corona-Verschärfungen für die Gastronomie

Die Service-Kraft hofft, dass die Corona-Situation sich nicht noch mehr verschärft und die Gastronomie mit weiteren Einschränkungen zurechtkommen muss: „Wir haben ja in diesem Monat noch einen „Spanischen Abend“ (9.12.) und unseren Bingo-Abend (16.12.) auf dem Programm.“ Bisher gilt, dass zu den Veranstaltungen im Innenbereich noch 50 Personen unter 2G-Bedingungen zugelassen sind.

Auch die Silvesterparty soll nach Möglichkeit stattfinden. Von 17 bis 20 Uhr ist das große Silvestermenü – mit Platzreservierung – vorgesehen. Küchenchef Christian Mocek hat sich auch schon etwas einfallen lassen. Im Mittelpunkt steht „Rinderfilet vom Grill“ mit Rotweinschalotten, Kartoffelgratin und gemischtem Salat. Aber auch der „Brennholzverleih-Burger“ oder das ganz spezielle „Reibekuchen-Eierlei“ (Reibekuchen mit pochiertem Ei und Salat) sind im Angebot.

Andreas Wiesner ließ sich am zweiten Adventswochenende auch durch das miese Wetter nicht davon abhalten, dem Christmas-Wagen einen Besuch abzustatten. Der Bissingheimer freut sich, dass in seinem Dorf überhaupt was los ist. Die Kneipe „Zum Hocker“ ist für ihn ein Platz, wo man sich wohlfühlt: „Das hat hier alles einen gewissen Charme, hier ist es urgemütlich.“ Und Kontakt findet man auch schnell, entweder in der Kneipe beim Bier oder – bei besserem Wetter – beim Glühwein am Christmas-Wagen.