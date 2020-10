Landeszuschuss für flexiblere Öffnungszeiten an Kitas

Duisburg-Wanheim. In Duisburg wird an vier Kindertagesstätten das Betreuungsangebot erweitert. Eine Kita ist in Wanheim.

Ab dem neuen Kindergartenjahr werden vom Land NRW Kindertageseinrichtungen besonders gefördert, die ihre Betreuungszeiten flexibler gestalten.

In Duisburg werden vier Einrichtungen an dem Pilot-Projekt teilnehmen, eine davon befindet sich im Duisburger Süden: die Inklusive Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Wanheim.

Landeszuschuss von einer Millionen Euro

Die vier ausgewählten Duisburger Kindertageseinrichtungen werden mit einem Landeszuschuss von rund einer Million Euro gefördert, die Stadt Duisburg packt noch einmal 25 Prozent oben drauf. Mit der Förderung soll das Betreuungsangebot den tatsächlichen Bedürfnissen der Familien gerecht werden.

Gefördert werden Einrichtungen, deren Öffnungszeit wöchentlich 47 Stunden übersteigt, die auch an Wochenenden und an Feiertagen geöffnet haben und die eine Betreuung schon vor 7 Uhr morgens und auch noch nach 17 Uhr abends anbieten. Ein weiteres Kriterium ist, dass die Kindertageseinrichtung nur an maximal 15 Öffnungstagen im Jahr geschlossen ist.