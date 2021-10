Lachgarantie: Kabarett und Comedy im Duisburger „Steinhof“

Duisburg-Huckingen. Im Herbst sind zahlreiche Kabarettisten und Comedians zu Gast im Duisburger „Steinhof“. Wer mitlachen möchte, muss sich an die 2G-Regeln halten.

Nachdem die schwierigste Corona-Zeit hoffentlich überwunden ist, darf im Steinhof wieder gelacht werden: Zahlreiche Auftritte von Comedians und Kabarettisten stehen auf dem aktuellen Programm des Huckinger Kulturzentrums für den Herbst und Winter 2021/2022. Karten gibt es ab sofort

Ensemble „Springmaus“ improvisiert

„Alles bleibt anders“ verspricht die Springmaus am Samstag, 30. Oktober. Früher wurde aus Raider Twix. Heute wird aus Peter Petra, und plötzlich hat man eine Chefin statt eines Chefs. Kino heißt jetzt Netflix, Geld heißt Bitcoin. Und in der Kühltheke kloppen sich die fette Mettwurst und der vegane Burger um die besten Plätze. Alles ist möglich, und nichts bleibt konstant – ein gefundenes Fressen für die Springmaus. Mit schlagfertigen Improvisationen und Comedy am Puls der Zeit finden die Improvisationsvirtuosen auf jeden Irrwitz eine Replik. Nichts ist geprobt, es gibt kein Textbuch.

Kai Magnus Sting

Kein Steinhof-Programm ohne Kai Magnus Sting. Zum ersten: In „Hömma, so isset“ erklärt er am Freitag, 5. November, anhand urkomischer Geschichten und der unnachahmlichen Ruhrpottsprache, wie der Mensch im Ruhrgebiet denkt und tickt. Das Ganze führt von der guten Vase von Tante Ingeborg über Grammatikverschränkungen in der siebten Person hin zum Klassiker, der A-40-Odyssee. Das Programm ist eine Liebeserklärung an die Sprache dieser Region, an deren Philosophie und an die Menschen, die hier leben. Was macht den Pott aus? Und wie funktioniert überhaupt die Ruhrgebietsgrammatik? All das wird erklärt und zelebriert. Und zwar so, wie man es nur im Pott machen kann.

Kai Magnus Sting, zum zweiten: „Unter Weihnachtsmännern“ trifft am Mittwoch, 1. Dezember, Klinikkultur auf Steinhof. Blockflötenmusik, Nervenzusammenbrüche, man muss in die Kirche, und das Jahr ist wieder rum: Was kann das sein? Richtig: Weihnachten steht vor der Tür! Und bringt all das mit, was uns seit eh und je um Schlaf, Kraft und Nerven bringt. Kai Magnus Sting bringt in gewohnter Schnelligkeit und Brillanz den Irrwitz des Weihnachtsfestes auf den Punkt. Gestoppt werden kann der Schnellredner nur durch seine drei musikalischen Kollegen vom Spardosen-Terzett.

Tutty Tran

Nach drei wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Terminen wird es am Mittwoch, 10. November, doch noch was mit Tutty Tran im Steinhof. Der Vietnamese mit der Berliner Schnauze präsentiert sein allererstes Soloprogramm „Augen zu und durch“. Ching, Chang, Chong, Chinese im Karton: „Ich bin Vietnamese!“ – Ist das nicht Jacke wie Hose? Mit solchen und anderen Sprüchen ist der gebürtige Berliner aufgewachsen und musste sich bereits im Kindesalter gegen rassistische und diskriminierende Sprüche etablieren. Damals, wie er selbst sagt, war er ein gebrochenes Reiskörnchen. Heute bringt er seinen tiefsitzenden Schmerz mit viel Sarkasmus auf die Bühnen Deutschlands. Tutty, findest du es eigentlich schlimm, wenn man dich „Schlitzauge“ nennt? „Nö, ich seh das nicht so eng.“

Wolfgang Trepper

Seine Tour 2021 führt Wolfgang Trepper am Sonntag, 14. November, in den Steinhof. Der Kabarettist poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien und Fußballdramen und natürlich Schlagertexte. Für sein Publikum hat er sich wieder stundenlang vor die Glotze gesetzt, um einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. Neben seiner brachialen Art beherrscht Wolfgang Trepper aber auch die ganz leisen Töne.

Emmi & Willnowsky

Das Comedy-Duo Emmi & Willnowsky zündet seit mehr as 20 Jahren ein Feuerwerk der Lachsalven auf dem Schlachtfeld seiner wahnwitzigen Ehe. Diese Entertainer sind sich für keinen Gag zu schade. Musikalische Edelsteine werden durch Emmis unvergleichliche Darbietung zu Pflastersteinen. Music-Comedy: „Der Wahnsinn geht weiter!“ In Huckingen am Samstag, 20. November.

Katie Freudenschuss

Ja, sie heißt wirklich so! Mit „Einfach Compli-Katie“ steht sie am Sonntag, 28. November, auf der Huckinger Bühne. Ihre One-woman-Show liefert Stand-up-Comedy ebenso wie Songs und Improvisation. Geplant oder spontan setzt sie sich ans Klavier, textet von fein bis wortgewaltig, singt wie ein Popstar und improvisiert lässig. Berührend und emotional, satirisch, lustig und gesellschaftskritisch. Charmant, lustig und wortgewandt inspiziert sie herzhaft bissig Politik, Geschlechterrollen und selbst ernannte Helden des Alltags.

Wilfried Schmickler

Der Politkabarettist Wilfried Schmickler präsentiert sein neues Programm „Es hört nicht auf“ am Freitag, 14. Januar 2022. Es hört nicht auf mit dem Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Hass und Intoleranz. Schmicklers Lust, dem etwas entgegen zu setzen, hört aber auch nicht auf. Und so reist er über die Bühnen der Republik, bewaffnet mit Worten.

Schlachtplatte

„Die Jahresendabrechnung“ serviert die Schlachtplatte am Freitag, 28. Januar. Die jährlich wechselnde Besetzung um den Kölner Kabarettisten Robert Griess kommt diesmal neben ihm daher in Person von Marius Jung, Sebastian Rüger und Henning Schmidtke. Gemeinsam rechnen sie ab mit all dem Wahn- und Schwachsinn des Jahres 2020, mit allen Zutaten, die es zu einem Schlachtfest braucht: vom sarkastischen Stand-up-Monolog bis zur satirischen Massenszene, vom sozialkritischen Song bis zum Sketch.

>> HIER GIBT ES KARTEN – MIT BONUS VOM STADTGUTSCHEIN DUISBURG

Karten gibt es im Steinhof, Düsseldorfer Landstraße 347, montags und freitags von 11 bis 17 Uhr, oder auf steinhof-duisburg.de.

Beginn der Veranstaltungen ist 19 bzw. 20 Uhr, die Preise reichen von 19,50 bis 27 Euro pro Ticket.

Im Steinhof gilt die 2G-Regel: Zutritt gibt es im Zusammenhang mit Corona nur für Geimpfte oder Genesene.

Der Stadtgutschein Duisburg gilt auch im Steinhof. Gutscheine für den lokalen Einzelhandel werden dabei mit 20 Prozent bezuschusst, maximal mit 20 Euro. Dieser städtische Bonus ist gültig bis zum 31. Dezember 2021.

