Katzenhasser in Duisburg unterwegs? Das sagt die Polizei

Duisburg. In Duisburg sollen mehrere Katzen verletzt und getötet worden sein. Jetzt reagiert die Polizei auf die Meldungen über einen Katzenhasser.

Nachdem in jüngster Zeit zweimal Meldungen in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, im Duisburger Süden sei ein Katzenhasser aktiv, hat die Polizei Duisburg ihre Bezirksbeamten nun gebeten, verstärkt auf solche Taten und Hinweise darauf zu achten. Eine Anzeige liegt der Polizei aber bislang nicht vor.

Am Freitag, 12. November, hatte eine Nutzerin auf Facebook berichtet, ihr Kater sei in Duisburg-Rahm getötet und verstümmelt worden. Demnach fand sie ihn mit abgetrenntem Schwanz in der Sackgasse Am Böllert.

Katzenhasser in Duisburg: Meldungen stammen aus Großenbaum und Rahm

Zwei Wochen zuvor, Ende Oktober, kursierte im Internet eine Warnung vor einem „Katzenhasser“, der in Großenbaum unterwegs sei. Dieser schieße auf freilaufende Katzen, zwei seien bereits verletzt worden; andere Angaben sprachen von zwei getöteten Katzen.

Die Warnung für Großenbaum bezog sich auf den Bereich Buscher Straße/Greifswalder Straße, nahe des ehemaligen Real-Supermarkts. Auch hierfür liegt der Polizei nach eigenen Angaben bislang keine Anzeige vor.

