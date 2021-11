Karneval trotz Corona: Hier wird der Hoppeditz wachgeküsst

Die KG Alle Mann an Bord feiert mit Hoppeditz auf dem Norbert-Spitzer-Platz in Duisburg-Buchholz.

Duisburg. Zweimal wird der Hoppeditz am Wochenende im Duisburger Süden wachgeküsst. 2G oder 3G: In Buchholz und Serm gelten unterschiedliche Corona-Regeln.

Der Hoppeditz ist am kommenden Wochenende gleich zweimal im Duisburger Süden im Einsatz: In Buchholz feiert die KG Alle Mann an Bord den Start in die Karnevalssession, in Serm die KG Südstern. Beide Veranstaltungen finden statt am Sonntag, 7. November.

Karneval trotz Corona in Buchholz: Auf dem Norbert-Spitzer-Platz gilt 2G

Auf dem Norbert-Spitzer-Platz geht’s um 11.11 Uhr los. Thomas Erlacher, der Präsident der Karnevalsgesellschaft Alle Mann an Bord, führt durch das Programm. Der Hoppeditz hält eine launige Rede über dies und das aus Duisburg in Reimform. Etliche befreundete Gesellschaften der Blauen Jungs haben ihre Teilnahme zugesagt. Die Veranstalter versprechen Speisen und Getränke zu zivilen Preisen, darunter Kaffee und Kuchen ebenso wie Gegrilltes.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

In Bezug auf Corona gilt für das Hoppeditzerwachen in der KG Alle Mann an Bord die 2G-Regel: Teilnehmen darf nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist. Das Ordnungsamt prüft stichprobenartig, ob Teilnehmer und Gäste einen Nachweis – inklusive Personalausweis – dabei haben.

Karneval in Serm: Hoppeditz wird an der Schenke wachgeküsst

Die KG Südstern Serm fährt den Hoppeditz durchs Dorf, bevor er wachgeküsst wird. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Auch bei der Karnevalsgesellschaft Südstern Serm beginnt am Sonntag die 5. Jahreszeit. Der noch schlafende Hoppeditz absolviert, begleitet von den Wurstsammlern, einigen Karnevalisten und dem Tambourcorps, einen kurzen Umzug durch Serm. Start ist um 10.50 Uhr vor der Gaststätte Tradition, Dorfstraße 131, Ziel am Landgasthof Schenke, Dorfstraße 80. Dort angekommen, wird der Hoppeditz pünktlich um 11.11 Uhr von Paginnen wachgeküsst. Im Anschluss wird der Beginn der neuen Karnevalssession mit befreundeten Karnevalsvereinen und Gästen gebührend gefeiert.

Die Veranstaltung im Landgasthof findet unter Einhaltung der 3G-Regeln statt: Teilnehmen darf nur, wer nachweislich geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet ist. Das Ende ist für 16 Uhr geplant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd