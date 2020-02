Junge Leute mögen die KG Blau-Gold in Duisburg-Wanheimerort

Vor, auf und hinter der Bühne herrscht prächtige Stimmung. Wer an diesem Abend nur einen Fuß in die Aula der Gesamtschule Duisburg-Mitte setzte, wurde verzaubert von der Magie einer blau-goldenen Nacht. Die KG Blau-Gold aus Wanheimerort, das Duisburger Husarencorps, hatte zur Prunksitzung eingeladen. Gut 200 jecke Besucher kamen gern.

Verkleidet als Hexen und Prinzessinnen oder Wikinger und Piraten, genossen die Gäste einen bunten Abend. Und auch hinter der Bühne blieb kein Auge trocken. Im Treppenhaus machten sich Mariechen warm, tanzten sich Gardetänzer ein. Büttenredner witzelten mit Gästen. Zog ein Act unter Jubel aus, standen die nächsten Künstler schon bereit. Die Jecken feierten Sänger und Tänzer, Kinder- und Stadtprinz gleichermaßen. Letzterer hatte sein eigenes Karnevalslied dabei: ,,Duisburg ist schön. Ich mag dich’’. Und es brauchte nicht lange, bis alle mit einstimmten.

Auch Alleinunterhalter „Der Minze" trat bei der Sitzung der KG Blau-Weiß Wanheimerort auf. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Neben Freunden des Vereins konnten die Gäste bei der blau-goldenen Nacht viele Talente aus den eigenen Reihen bestaunen. Der Verein hat in den vergangenen Jahren einen famosen Aufschwung genommen, gerade was den Zuwachs an jungen Mitgliedern angeht, wie Thomas Baum erklärt. ,,Wir können uns nicht beklagen’’, sagt er. Minigarde, Schülergarde, Große Garde – das Aufgebot der Bau-Goldenen kann sich sehen lasen.

Die Hälfte der Aktiven sind Jugendliche

,,Rund die Hälfte unserer 100 aktiven Mitglieder sind Jugendliche’, sagt Baum stolz. Zum ersten Mal ist in diesem Jahr sogar ein eigener Spielmannszug am Start. Baum selbst ist seit 14 Jahren dabei und schätzt den Zusammenhalt und die gute Stimmung. ,,Es kann nie genug Mitglieder geben, wer also Lust hat, uns zu unterstützen, ist willkommen’’, betont er.

Dass man bei so einer starken Entwicklung selbstbewusst in die Zukunft schaut, ist klar. So verwundert es nicht, dass im Programmheft der Sitzung bereits die Daten des Rosenmontagszugs in den nächsten Jahren stehen. Der jecke Nachwuchs kann sich schon mal den 21. Februar 2050 vormerken.