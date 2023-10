Grundschüler sind traurig: RWE-Fans beschmieren ihre Schule

Duisburg. Die Kinder einer Duisburger Grundschule sind traurig und sauer. Der Grund: Fans von Rot-Weiss Essen haben ihre Schule beschmiert.

Vor dem Revierderby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen hatten es die Anhänger beider Vereine auf gegenseitige Provokationen abgesehen. Etliche Schmierereien mit Beleidigungen des jeweils anderen Teams wurden an Wände der am Stadion gelegenen S-Bahnstation „Im Schlenk“, an Stromkästen, dem Kassenhäuschen vor der Nordkurve und an mehrere Container in direkter Nähe zur Schauinslandreisen-Arena gesprüht.

Aber nicht nur an der Nordkurve der Schauinslandreisen-Arena haben die RWE-Fans ihre Botschaften an die Duisburger Anhänger hinterlassen. Auch an der Gemeinschaftsgrundschule Am See in Duisburg-Wedau haben Essener Fans ihre Abneigung gegenüber den „Zebras“ in derben Worten an die Wand gesprüht: „RWE 1907 – FUCK MSV“ steht dort seit Donnerstag in schwarzen Lettern an der Hausmauer der Grundschule. Auf einer Eingangstür und auf einem Fenster wurde jeweils „RWE“ gesprüht.

Schmierereien bei der Duisburger Polizei zur Anzeige gebracht

„Wir haben die Schmierereien sofort bei der Polizei angezeigt“, sagt die kommissarische Schulleiterin der Wedauer Grundschule. „Außerdem haben wir direkt dem Immobilien Management Bescheid gegeben, dass sie die Wände schnell wieder reinigen.“

Das sei über das Wochenende aber noch nicht veranlasst worden. „Die Kinder sind sehr traurig darüber, dass ihr Schule so verunstaltet wurde“, sagt die Schulleiterin, die jetzt hofft, dass die Reinigung zumindest in den kommenden Tagen erfolgen wird.

Die Kinder der Grundschule Am See sind über die Schmierereien (hier ein älteres Bild der Schule) sehr traurig. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Aber was machen die Anhänger des benachbarten Drittliga-Vereins in Wedau an einer Grundschule? Darauf hat auch die kommissarische Schulleiterin keine eindeutige Antwort. „Im ganzen Stadtgebiet gab es ja diverse Schmierereien. Und soweit entfernt vom Stadion liegt unsere Schule ja nicht.“ Für die Kinder sei so eine Aktion aber einfach nur traurig.

