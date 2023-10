Große Trauer um Wilfried Hucks im Duisburger Süden

Im Alter von 91 Jahren ist Wilfried Hucks, Ehrenvorsitzender des Heimat- und Bürgervereins Wanheim-Angerhausen, gestorben. Unser Bild zeigt ihn bei einem Interview im Jahr 2017 in seiner Wohnung in Duisburg.

Duisburg. Wilfried Hucks war Jahrzehnte lang Vorsitzender des Wanheim-Angerhauser Heimat- und Bürgervereins. Jetzt ist er gestorben. Ein Nachruf.

Die Mitglieder des Wanheim-Angerhauser Heimat- und Bürgervereins trauern um ihren Ehrenvorsitzenden. Im Alter von 91 Jahren ist am Mittwoch, 5. Oktober, Wilfried Hucks gestorben. „Unser Ehrenvorsitzender hat über Jahrzehnte hinweg eine herausragende Rolle in unserem Verein und in unserer Gemeinschaft gespielt“, sagt Theo Küpper, Vorsitzender des Heimat- und Bürgervereins.

Von 1975 bis 2002 war Wilfried Hucks Vorsitzender des Wanheim-Angerhauser Bürgervereins. „In dieser Zeit prägte er die Entwicklung unseres Vereins maßgeblich“, erinnert sich Küpper. Als Unterstützer vieler anderer Vereine und Organisationen habe sich Wilfried Hucks zudem immer wieder für das Wohl der Gemeinschaft eingesetzt. Für sein Engagement wurde er mit dem Ehrenwappen des Stadtverbandes der Bürgervereine und dem Wanheimer Taler ausgezeichnet.

Bei der Eröffnung der Rheinlust-Terrassen im Jahr 2017 berichtete Wilfried Hucks über die Geschichte der Lokalität. Foto: DANIEL ELKE / Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

„Besonders in Erinnerung bleiben wird sein Einsatz für die Errichtung der Wanheimer Rheinpromenade, sowie die Gründung der Trägergemeinschaft Bürgertreff im Jahr 1992, bei der er sich tatkräftig für das Vereinslokal einsetzte“, sagt Theo Küpper.

Der Ausbau und die Gestaltung des Vereinsheims am Honnenpfad waren ebenfalls ein wichtiger Teil seines Wirken. „Unser Ehrenvorsitzender legte großen Wert auf die Bewahrung der Geschichte von Wanheim-Angerhausen. Mit der Einrichtung des Vereinsarchivs, das Tausende von Bildern, Dias, Büchern, Familienchroniken und Plänen enthält, hat er einen unschätzbaren Beitrag zur Erforschung und Dokumentation unserer Gemeindegeschichte geleistet“, sagt der aktuelle Vorsitzende über den Verstorbenen.

Gemeinsam mit Heinrich Hildebrand habe er sich intensiv der Geschichte Wanheim-Angerhausens gewidmet und half mit bei der Erstellung der vier Heimatchroniken. Wilfried Hucks förderte das gesellschaftliche Leben in Wanheim, „indem er legendäre Feste und Feiern wie die Rheinuferpartys ins Leben rief“. Seine guten Kontakte zur Politik haben es ihm ermöglicht, sich effektiv um die Probleme in Wanheim zu kümmern und Lösungen zu finden.

„Unser Ehrenvorsitzender wird uns nicht nur als ein herausragender Vorsitzender und Geschichtskenner in Erinnerung bleiben, sondern auch als ein herzlicher Mensch, der stets ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitbürger hatte“, sagt Theo Küpper. „Sein Wirken wird in unserer Gemeinschaft und in unserem Verein unauslöschliche Spuren hinterlassen.“

Die Beerdigung findet am Freitag, 20. Oktober, um 12 Uhr auf dem Evangelischen Gemeindefriedhof an der Steinbrinkstraße in Wanheim statt.

