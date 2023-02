Glasfasernetz: Großenbaum bekommt schnellstes Internet

Duisburg. Das Glasfasernetz erreicht den Duisburger Süden. Als nächstes werden Großenbaum sowie angrenzende Straßen ans Glasfasernetz angeschlossen.

Streamen, surfen, arbeiten – und das am besten alles gleichzeitig. Die Anforderungen an den Internetanschluss zu Hause werden immer umfassender. Aus diesem Grund baut die DCC Duisburg CityCom als kommunales Unternehmen ihr Hochgeschwindigkeitsnetz in Duisburg sukzessive aus.

Duisburger Süden: Ausbau Glasfasernetz beginnt im März

Als nächster großer Schritt werden Gebiete in Großenbaum sowie angrenzende Straßen in Rahm und Buchholz ans Glasfasernetz angeschlossen, so dass rund 370 Gebäude mit knapp 4000 Wohneinheiten schon bald schnellstes Internet nutzen können.

Mehr als elf Kilometer Glasfaserkabel werden dafür ab März im Duisburger Süden verlegt. Ab Juli können die ersten Kunden für die Nutzung freigeschaltet werden. Insgesamt werden die Arbeiten bis zu zehn Monate dauern, bis alle 26 geplanten Straßenabschnitte vollständig ans Glasfasernetz der DCC angeschlossen sind.

Dabei bekommen alle Kunden Glasfaser bis in die eigenen vier Wände, um so jederzeit maximale Geschwindigkeit bei jedem Nutzungsverhalten zu garantieren. So sind beim Produkt „Glasfaser Home 1000“ beispielsweise gleichzeitig 1000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload möglich. Garantiert ist dabei eine Mindestbandbreite von 900 Mbit/s Download und 450 Mbit/s Upload. Ein schnelleres und leistungsstärkeres Internet gibt es so in Duisburg kein zweites Mal, teilt DCC Duisburg CityCom mit.

Highspeed-Internet in diesem Netz kann ausschließlich von Kunden der DCC genutzt werden

Rund 50 Kilometer Glasfasernetz hat die DCC schon in Betrieb und bietet damit rund 11.000 Duisburger Haushalten die Möglichkeit, schnellstes Internet zu beziehen. Der Ausbau geht aber nicht nur in Großenbaum voran, auch in Buchholz, Rahm und Wedau wird die DCC Hochgeschwindigkeitsinternet in den kommenden Monaten bereitstellen, ebenso im neuen Quartier 6-Seen-Wedau.

Das Highspeed-Internet in diesem Netz kann dabei ausschließlich von Kunden der DCC genutzt werden und wird nicht mit anderen Anbietern oder Übertragungstechniken geteilt oder gekoppelt. Einen Glasfaser-Anschluss gibt es ab 19,99 Euro im Monat.

Interessierte können sich unter www.duisburgcity.com darüber informieren, ob ihre Wohnung bereits mit einem Glasfaseranschluss versorgt werden kann.

