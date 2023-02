Glasfaser für Duisburg-Serm: Firma fragt Interesse ab

Duisburg hinkt bei der Versorgung mit auf Glasfasertechnologie basierender Breitbandversorgung hinterher. Nun will in Duisburg eine weitere Firma investieren.

Duisburg-Serm. In Duisburg gibt es bei der Versorgung mit schnellem Internet noch weiße Flecken. Jetzt will eine Firma Serm mit Glasfasertechnologie ausstatten.

Die epcan GmbH, die aktuell bereits mehrere Glasfaserprojekte im Ruhrgebiet durchführt, möchte nun auch Duisburg-Serm im Rahmen eines eigenwirtschaftlichen Projektes mit Glasfaser ausstatten. Hierzu startet epcan jetzt mit einer Nachfragebündelung in Serm. Dazu gibt es eine Online-Informationsveranstaltung.

Unterstützt wird die Firma dabei von der Stadt Duisburg sowie vom Bürgerverein Serm. Alle betroffenen Haushalte werden postalisch über das Glasfaserprojekt informiert und können sich ab sofort einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus sichern. Voraussetzung hierfür ist die Abgabe eines Provider-Vertrages. Da es sich bei dem Projekt um ein privatwirtschaftliches Vorhaben handelt, wird eine Teilnahmequote von mindestens 40 Prozent benötigt.

Ein Glasfaseranschluss bringt nicht nur eine schnelle Internetverbindung mit sich. Zudem, so sagt der Anbieter, sei eine Folge die Wertsteigerung der Immobilie. Auch wenn der Glasfaseranschluss zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht benötigt werden sollte, sei er bei einem Verkauf des Hauses oder aber für nächste Generationen ein unverzichtbares Kriterium. Darüber hinaus habe die Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig eine stabile Internetverbindung für den Alltag ist. In den vergangenen Jahren standen Homeoffice und Homeschooling auf der Tagesordnung und auch zukünftig würden dies wichtige Instrumente in Schule und Job sein. Zudem werde eine schnelle Anbindung auch für die Freizeitgestaltung immer bedeutsamer.

Informationsveranstaltung zum Glasfaserprojekt via Zoom

Um die Bürgerinnen und Bürger eingehend über das Projekt zu informieren und offene Fragen zu klären, bietet die epcan GmbH sowohl eine Online-Informationsveranstaltung als auch einen persönlichen Infopoint für Beratungen vor Ort an.

Die Informationsveranstaltungen online via Zoom findet am 6. März um 19 Uhr statt (ohne vorherige Anmeldung). Teilnahmelink: https://us06web.zoom.us/j/85305296524 oder Webinar-ID: 853 0529 6524.

