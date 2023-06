Sommerferien Freibad Wolfssee in Duisburg geschlossen: Das ist der Grund

Duisburg-Wedau. Ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien hat das Freibad Wolfssee in Duisburg geschlossen. Diesen Grund nennen die Betreiber, so geht es weiter.

Gerade erst haben die Sommerferien begonnen, da schließt das Freibad Wolfssee: Seit Dienstag, 27. Juni, hat das Freibad in Duisburg-Wedau geschlossen. Als Grund nennen die Betreiber ausbleibende Besucher und das Wetter.

Freibad Wolfssee schließt: Das ist der Grund

„Gestern kamen kaum Besucher“, heißt es zur Erklärung auf der Facebook-Seite des Freibads Wolfssee. Weil das Wetter „heute und die Tage schlechter wird“, habe man sich entschlossen, das Freibad vorübergehend zu schließen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Bis wann geschlossen bleibt, dazu gibt es keine Angaben. Vom Freibad heißt es dazu nur: „Wir melden uns, sobald wir wieder öffnen.“ Eine Antwort von Freibad-Chef Frank Skrube auf die Anfrage der Redaktion steht noch aus.

Das Freibad Wolfssee ist einer der wenigen Orte an der Sechs-Seen-Platte, an denen Baden erlaubt ist. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Die Wettervorhersage meldet für Duisburg am 27. Juni bis zu 23 Grad bei Sonne und Wolken. In den nächsten Tagen soll die Sonne eine Pause machen, von Donnerstag bis Samstag ist Regen angekündigt. Erst ab Sonntag, 2. Juli, soll wieder die Sonne scheinen – die Wetterprognose ist allerdings nicht günstiger als die für den Dienstag; den Tag, an dem das Freibad Wolfssee nun schloss.

Themen, die Familien bewegen, Tipps zur Freizeitgestaltung, Expertenwissen, Rezepte und vieles mehr: Unseren kostenlosen Newsletter für Familien gibt es hier.

Das Freibad Wolfssee hatte in diesem Jahr erst Anfang Juni geöffnet, der Start hatte sich verschoben. Grund auch damals: das Wetter. Bei einer unbeständigen Wetterlage lohne es sich nicht, das Freibad zu öffnen, sagte Skrube. Ohne Temperaturen „konstant über 25 Grad“ gingen die Leute „lieber in die Eisdiele anstatt ins Freibad“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd